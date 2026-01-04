FZO RS: Od 1. januara dostupno 20 novih usluga, evo kojih

Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od nove godine dostupno je više od 20 novih zdravstvenih usluga, posebno značajnih osiguranicima sa malignim i automimunim oboljenjima.

Izvor: FZO RS

Iz Fonda navode da je finansiranjem novih usluga akcenat stavljen na dijagnostiku i ranu detekciju mnogih oboljenja, a nove usluge, kako kažu, doprinijeće i boljem ishodu liječenja, budući da mnoge omogućavaju preciznije definisanje terapija za svakog pojedinačnog pacijenta.

"Primjera radi, Cjenovnikom FZO RS koji je počeo da se primjenjuje od 1 . januara, finansira se 10 novih savremenih dijagnostičkih usluga iz patologije koje omogućavaju preciznije postavljanje dijagnoze i izbor efikasnije terapije, u skladu sa kliničkim smjernicama", saopštili su iz Fonda.

Navode da je riječ o uslugama koje su dostupne na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (UKC RS) i obuhvataju savremene imunohistohemijske i molekularno-citogenetske metode (FISH, CISH i SISH).

Osim toga, novim Cjenovnikom uvedene su, kako ističu, i značajne usluge iz oblasti interventne kardiologije i radiologije, kao što su TACE procedura i ugradnja ASD okludera, čime je pacijentima omogućeno liječenje u Republici Srpskoj, dok su ranije za te procedure morali odlaziti u inostranstvo,

"Primjera radi, TACE (transarterijska hemoembolizacija) je minimalno invazivna procedura koja omogućava ciljano liječenje tumora putem krvnih sudova, bez potrebe za klasičnom hirurškom intervencijom, čime se produžava životni vijek i značajno poboljšava kvalitet života pacijenata. Isto tako, ugradnja ASD okludera omogućava zatvaranje urođene srčane mane bez otvorene operacije, što značajno smanjuje rizik za pacijenta i skraćuje vrijeme oporavka", rekli su u Fondu.

Ističu da je cilj svih ovih izmjena koje su definisane novim Cjenovnikom Fonda je unapređenje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite, uz racionalno korišćenje sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

"Osim pomenutih usluga koje su uvedene u UKC RS, Cjenovnik je dopunjen i drugim uslugama iz oblasti neurologije, iz ORL-a i drugo", naveli su.

(Mondo)