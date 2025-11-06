logo
FZO RS reagovao na najavu Stanivukovića: Trudnice ne mogu biti predmet političkih manipulacija

Autor Nikolina Damjanić
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS) danas je reagovao nakon što je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković juče najavio da će Grad finansirati prenatalne testove za sve trudnice sa područja Banjaluke.

shutterstock_2344285811.jpg Izvor: Shutterstock

Stanivuković je juče rekao da će Grad preuzeti plaćanje testova kako trudnice ne bi morale čekati.

„Mi ćemo napraviti sporazum, kako je to pravno moguće, da mi to platimo, neka Fond nama refundira, a da trudnica to ne osjeti. Banjaluka će za sve svoje trudnice to da plati“, izjavio je gradonačelnik.

On je dodao da će Grad tražiti od UKC RS i FZO RS da se napravi memorandum o saradnji, pri čemu bi trudnica donijela uplatnicu, a Fond refundirao troškove.

FZO RS je u saopštenju naglasio da ne postoji potreba da lokalne zajednice preuzimaju finansiranje neinvazivnih prenatalnih testova (NIPT), jer će to i dalje biti obezbijeđeno od strane Republike Srpske i nadležnih republičkih institucija. Fond je podsjetio da je trenutna situacija u vezi sa NIPT-om rezultat odluke Konkurencijskog savjeta BiH, zbog koje je program privremeno obustavljen.

Iz Fonda su poručili da ostaju otvoreni za saradnju sa svima koji žele da razgovaraju o ovoj temi, ali ističu da ne mogu biti predmet političkih manipulacija i da je njihov zadatak zaštita prava svih osiguranika, posebno najosjetljivijih kategorija poput trudnica.

Podsjećamo, program neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnica, koji je sprovodio FZO RS u saradnji sa UKC RS, privremeno je obustavljen zbog odluke Konkurencijskog savjeta BiH, kojim je zabranjena dalja primjena programa do donošenja novog rješenja. Na osnovu te odluke obustavljen je Sporazum o zajedničkoj javnoj nabavci između Fonda i UKC-a, što znači da testiranje trenutno ne može biti besplatno za trudnice.

Trudnice koje žele da rade testove u UKC RS trenutno moraju izdvojiti 1.100 KM, uz mogućnost naknadne refundacije od FZO RS. Bolnice su dužne da uz uzorke dostave i dokaz o uplati te da informišu korisnice o pravu na povrat sredstava. Očekuje se da će Konkurencijski savjet BiH donijeti odluku o novom ugovoru do kraja novembra, nakon čega bi testiranje ponovo trebalo biti besplatno.

