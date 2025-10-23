"Ignorišu presude suda": Advokati tvrde da FZO RS vrši diskriminaciju trudnica i ne poštuje Ustav RS

Advokati kažu da je trudnicama Ustavom zagarantovano pravo da prenatalni test mogu uraditi gdje god žele, te da im Fond zdravstvenog osiguranja mora refundirati sredstva.

Izvor: Shutterstock

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske postupio je po nalogu Konkurencijskog savjeta Bosne i Hercegovine i izmijenio program neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnica za 2025. godinu.

Do ovoga je došlo nakon što je KS BiH kaznio FZO RS i Univerzitetski klinički centar RS zbog zaključivanja zabranjenog sporazuma kojim se narušava tržišna konkurencija u oblasti prenatalnog testiranja trudnica.

U FZO kažu da su bili obavezni da sprovedu njihovu odluku, te da smatraju da posljedice tog poteza usložnjavaju proces ostvarivanja prava na NIPT.

Međutim, iz advokatske kancelarije Herbez tvrde da su njihovi navodi netačni i zlonamjerni, te da je Fondu zdravstvenog osiguranja vrlo dobro poznato zašto je Konkurencijski savjet BiH donio takvu odluku.

Navode da su Fond i UKC RS su Programom za neinvazivno testiranje iz krvi trudnica za 2023,2024 i 2025. godinu zaključili zabranjeni sporazum što je detaljno obrazloženo u predmetnoj odluci Konkurencijskog savjeta BiH, te da FZO RS vrši diskriminaciju trudnica, te da ne poštuju Ustav RS kao najviši pravni akt.

Konkurencijski savjet BiH u svojoj odluci je naveo da je narušena konkurencija, te je Fondu napisao i kaznu od 10.000 KM. “Utvrđuje se da su FZO i UKC RS donošenjem i primjenom programa neinvazivnog testiranja iz krvi trudnica za 2023, 2024. i 2025. godinu zaključili zabranjeni sporazum kojim se sprečava, ograničava i narušava tržišna konkurencija na području RS, podjelom i kontrolom tržišta dovodeći druge subjekte u nepovoljan položaj“, naveli su u rješenju iz KS BiH.

"Bitno je naglasiti da su trudnice zaštićena kategorija kao i djeca i starija lica u skladu sa Ustavom RS i da sve imaju pravo na prenatalni test bez obzira na uslove propisane Programom. Ne može im Fond i UKC određivati koju vrstu prenatalnog testa mogu raditi, pogotovo što je UKC radio samo osnovni paket prenatalnog testa, te ne mogu uslovljavati kod kojih zdravstvenih ustanova će trudnice voditi trudnoću jer je isto protivni odredbi člana 31 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju", istakli su za Mondo iz ove advokatske kancelarije.

Naglasili su da javnost treba da zna da je Okružni sud u Banjaluci u više svojih presuda zauzeo pravno stanovište da je Program za neinvazivno prenatalno testiranje iz krvi, akt niže pravne snage u odnosu na Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, te da je isti protivan Ustavu RS koji propisuje da pravo na zdravstvenu zaštitu zdravlja, imaju djeca, trudnice i stara lica iz javnih prihoda,a druga lica pod uslovima utvrđenim Zakonom.

"Shodno gore navedenom, trudnice imaju pravo na refundaciju troškova obavljanja testiranja koji propisi ne smiju niti mogu biti dovedeni u pitanje Programom za neinvazivno prenatalno testiranje iz krvi trudnica, koji je podzakonski akt, a koji samo treba da razradi način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu. Prema tome, svi navodi Fonda iz saopštenja koji su poslali medijima u Republici Srpskoj, zlonamjerni su, usmjereni su na omalovažavanje trudnica u Republici Srpskoj, a dosadašnja praksa Fonda zdravstvenog osiguranja je bila diskriminirajuća, što je postupajući Okružni sud u Banjaluci prepoznao slijedom čega je do sada poništavao sva rješenja Fonda kojim su odbijali zahtjeve trudnica za refundacijom troškova prenatalnih testova, bez obzira na ispunjavanje uslova iz Programa",naveli su iz advokatske kancelarije Herbez.

Istiakli su da i pored presuda Okružnog suda (u koje je Mondo imao uvid) Fond zdravstvenog osiguranja i dalje iste ignoriše, te ne želi da postupi po istim, odnosno da izvrše izmjene Programa u skladu sa članom 31 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju i članom 37 stav 3 Ustava RS.

"Prema dosadašnjoj sudskoj praksi sve trudnice imaju pravo na refundaciju troškova NIPT-a, pa pozivamo sve trudnice da obavezno bez obzira na propisane uslove iz nezakonitog Programa pokrenu postupke kod nadležnog suda za refundacijom troškova nakon što dobiju odluku o odbijanju istih", poručili su iz ove advokatske kancelarije.

Ovim povodom oglasilo se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS koje je izrazilo žaljenje jer su, kako navode, bili prinuđeni da, u skladu sa rješenjem Konkurencijskog savjeta BiH, da saglasnost na izmijenjeni Program koji je predložio Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a po kojem će se ova vrsta usluge u narednoj godini pružati na novi način.

"Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite ističe da ovakvo rješenje nije u skladu sa namjerom Vlade Republike Srpske, ovog ministarstva, kao i rukovodstva Republike Srpske, da se neinvazivno prenatalno testiranje obezbijedi i jednako za sve trudnice finansira iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj", rekli su u ovom Ministarstvu navodeći da Konkurencijski savjet BiH ovakvom svojom odlukom nije uvažio interese pacijenata.

(Mondo)