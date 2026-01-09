Stabilizuje se stanje u Zvorniku: Struja vraćena u 97 odsto domaćinstava, vodostaji u opadanju

Električnu energiju ima oko 97 odsto domaćinstava na području Zvornika, stigla je i u mjesnu zajednicu Zelinje, a napajanje je obnovljeno i u najvećem dijelu Snagova, saopštila je večeras Gradska uprava.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Nastavljaju se radovi na osposobljavanju trafostanica u Kamenici, Jasikovcima, Liješnju, Paljevićima i Glumini.

Iz Gradske uprave su istakli da uprkos teškim uslovoma električari uspijevaju sa saniraju elektromrežu.

U opadanju je i protok Drine na Hidroelektrani Mali Zvornik gdje trenutno iznosi 1.100 metara kubnih u sekundi, a na Hidrolektrani Bajina Bašta 1.000 metara kubnih u sekundi.

Rijeke Sapna, Hoča i Drinjača su u svojim koritima i ne izazivaju probleme.

(Srna)