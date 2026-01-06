Vanredna situacija proglašena u Zvorniku, Drina raste, potopljena dva automobila (FOTO)

Na području grada Zvornika danas je proglašena vanredna situacija zbog naglog porasta vodostaja Drine, čiji je trenutni protok na Hidroelektrani "Mali Zvornik" oko 2.350 metara kubnih u sekundi

Izvor: Milorad Gutalj, Srna

U popodnevnim časovima očekuje znatan porast vodostaja ove rijeke, čak do 2.700 metara krbnih u sekundi.

Predsjednik Gradskog štaba za vanredne situacije Bojan Ivanović rekao je, nakon vanrednog sastanka ovog štaba, da su na parking lokaciji pored Drine tokom noći potopljena dva automobila zbog naglog porasta vodostaja.

"Akcijom policije i vatrogasne jedinice, koji su pritekli u pomoć, vlasnici mnogih automobila su sa ovog parkinga automobile smjestili na sigurnija mjesta", rekao je Ivanović i naglasio da ovaj protok Drine nizvodno ugrožava naselje Terminal u Karakaju i Vikend naselje u Šepku.

Ivanović, koji je gradonačlenik Zvornika, rekao je novinarima da su ekipe Civilne zaštite i vatrogasne jedinice na terenu koje u ovim naseljima sa mjesnim stanovništvom preduzimaju aktivnosti u skladu sa stanjem vodotoka.

On je rekao da je Gradski štab u stalnom kontaktu sa nadležnim iz HE "Mali Zvornik" i da prati situaciju kako bi se amortizovalo naglo ispuštanje vode preko ovog postrojenja.

Ističući da je trenutni protok Drine na HE "Bajina Bašta" oko 2.350 metara kubnih u sekundi, Ivanović je rekao da se na području Zvornika preduzimaju sve preventivne mjere kako ne bi ovaj talas koji će, pema predviđanjima iznositi oko 2.700 metara kubnih u sekundi, pričinio što manje štete.

Ivanović je rekao da su snježne padavine prouzrokovale veliku štetu na elektromreži na području Zvornika i da su mnoga naselja ostala bez elektične energije.

On je rekao da su redovno snabdijevanje električnom energijom dobila naselja Petkovci, Šetići i Boškovići i da se očekuje da će tokom dana struju dobiti Šepak, Branjevo i Pilica.

Ivanović je rekao da je došlo do prekida u isporuci električne energije nekih naselja koji napaja 35-kilovoltni dalekovod jer je u naselju Kamenica pod teretom snijega polomljen jedan od nosivih stubova.

"Ekipe terenske jedinice Zvornik i `Elektro-Bijeljine` su na terenu i očekuje se da će svi kvarovi na prenosnoj elektromreži biti sanirani u što kraćem roku", rekao je Ivanović.

Rijeke Sapna, Hoča i Drinjača su u koritima.

Upozorenje za donji tok Drine

Javna ustanova "Vode Srpske" izdala je danas upozorenje i za donji tok rijeke Drine zbog rasta vodostaja i očekivanja da tokom dana ova rijeka u donjem toku dostigne kotu redovne odbrane od poplava.

U podne je na mjernoj stanici Radalj u Srbiji vodostaj Drine bio 434 centimetara, a na koti 450 centimetara uvode se mjere redovne odbrane od poplava za donji tok rijeke Drine u Republici Srpskoj.

"Vode Srpske" pozvale su stanovništvo uz rijeku Drinu na poseban oprez radi zaštite imovine i ljudi od mogućeg izlivanja ove rijeke iz korita.

Iz ove javne ustanove navode da su nadležne službe u cijeloj Republici Srpskoj u pripravnosti.

Pozitivna vijest je, kažu, da su prestale padavine u srednjem i gornjem toku Drine kao i u Crnoj Gori, što će zasigurno usporiti dalji rast vodostaja u njenom slivu.