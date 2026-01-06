Problemi zbog nevremena u Crnoj Gori: Izlile se rijeke, cijela naselja odsječena

Obilne padavine dovele su do naglog porasta vodostaja rijeka Morače, Cijevne i Zete, koje su izazvale poplave u nekoliko gradova i naselja.

Izvor: RTCG / screenshot

Rijeka Morača, koja prima ogromne količine vode sa sjevernih područja Crne Gore, gdje su padavine posebno intenzivne, je u porastu, a u Danilovgradu je zbog njenog rasta voda sinoć došla do kuća, pa su mještani morali da napuste domove.

Poplavljeni su i brojni manji mostovi, te prekinut saobraćaj.

Visok je i vodostaj rijeke Cijevne, koja plavi mjesta u svom toku.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Podgorice Nikola Bojanović rekao je da je stanje dosta kritično na svim lokacijama gdje su se rijeke i potoci izlili, da su dežurne službe u pripravnosti, te da su vatrogasci intervenisali kako bi spriječili da voda uđe u kuće.

Pripadnici Službe zaštite i spašavanja Cetinje sinoć su imali više intervencija jer je, usljed obilnih padavina, voda plavila objekte.

Opštinski tim Bijelog Polja je kasno sinoć na hitnoj sjednici povodom pogoršanja hidro-meteorološke situacije uveo vanrednu zaštitu od poplava, što podrazumijeva uvođenje cjelodnevnog dežurstva u svim opštinskim službama zaštite i spašavanja.

Obilne padavine izazvale su probleme na teritoriji nikšićke opštine, gdje su se pojavile podzemne vode i ugroženo je više objekata.

Obilna kiša na području Podgorice dovela je do rasta vodostaja, a rijeke Sitnica, Mareza, Cijevna, te Savin potok su se izlile iz korita.

Iz budvanskog Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje saopštili su da se u priobalnom području očekuju udari vjetra, oluje i pojava grada.

Turisti koji su se zadesili u Šavniku od sinoć nemaju električne energije, a nevrijeme i jake kiše polomili su stubove.