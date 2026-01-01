Navršava se godinu dana od nezapamćenog zločina na Cetinju: Grad danas tuguje u tišini, zastave spuštene na pola koplja

Godinu dana od tragedije koja je zadesila Cetinje, čiji je epilog 13 preminulih, među kojima dvoje djece, dok je troje teško ranjeno. Zastave na Cetinju danas su spuštene na pola koplja.

Aco Martinović (45) počinio je nezapamćen zločin na Cetinju 1.januara 2025 godine, kada je u svom krvavom piru ubio 13 osoba, među kojima su bila i djeca, a građani Crne Gore se ni godinu dana kasnije nisu oporavili od ove jezive tragedije.

Masakr na Cetinju dogodio se prvog dana 2025. godine godine. Martinović je krvavi pir započeo u 17 časova i 26 minuta u kafani "Velestovo", u kojoj je prethodno sedeo sa poznanicima. Njegove žrtve bile su upravo članovi njegove porodice, prijatelji, komšije, kumovi...

Kada su ga policajci konačno, nakon više od pola sata, presreli u blizini njegove kuće, izvršio je samoubistvo. Inspektori su nakon toga pretresli objekte koje je koristio Martinović, gde su pronašli veću količinu municije, bombe... Velika količina municije pronađena je i kod ubice.

Detalji masakra na Cetinju

Vršilac dužnosti direktora crnogorske Uprave policije Lazar Šćepanović izjavio ranije je da je ubica sa Cetinja Aco Martinović na dan masovnog zločina konzumirao preko 20 čašica pelinkovca.

"Nakon detaljne informacije od veštaka, količina alkohola u organizmu kod ubice u vrijeme izvršenja krivičnog dela bila je znatno veća. Rekao mi je da javno mogu da kažem da se kretala od 0,74 do 1,34 grama po kilogramu (promila) u krvi. Upravo, to stanje od 17:21 sati kad je započeo izvršenje masovnog ubistva, do 23:33, protok pet sati, vreme isparavanja, apsorbovanja alkohola i trežnjenja, bio je pokretan, bježao je", naveo je tada Šćepanović.

Na pitanje kada je tačno ubica počeo a kada završio masakr na Cetinju, Šćepanović je rekao da je sve počelo u 17:21 sati, a da je poslednja aktivnost ubice bila u 17:57. Dodao je i da će Unutrašnja kontrola sprovesti istragu.

Kod šporeta pronađena municija

Kazao je i da je ubica iz kafane izašao oko 17:09 ili 17:10 i da se tada odvozi na nepoznatu lokaciju.

"Sumnjamo da je došao do kuće, a razlog sumnje baziramo na način što je ostavljen trag iz šporeta, koji nije bio u stanju grejanja, gde su ispala dva, tri komada municije, i da je izvukao ispod rerne municiju koju je koristio u izvršenju krivičnog djela, rekao je tom prilikom Šćepanović.

Rekao je da policajac koji je bio operater nije bio sa Cetinja ali da je čitavu karijeru proveo na Cetinju i da poznaje svaku lokaciju.

Ovo su žrtve Aca Martinovića

Braća Vukan (9) i Jovan (14) Vuletić, njihov stric Mirko Vuletić (45)

Rođaci Aca Martinovića - Radovan i Radmila Martinović, braća blizanci - Miloš i Marko Martinović

Radomir Marković (70)

Jošo Otašević (55)

Branislav Mudreša (60)

Dragana Drašković (53)

Rođena sestra Aca Martinovića - Zorica Vuletić

Dječak Vukan Vuletić (8) koji je zajedno sa bratom Jovanom Vuletićem (13) ubijen u masakru na Cetinju, najmlađa je žrtva Aca Martinovića, masovnog ubice koji je prvog dana u 2025. godini počinio jezivi zločin.

Jedna od 12 žrtava Aca Martinovića je i dečak Jovan Vuletić (13), rođeni brat najmlađe žrtve masakra. Od ubijenog Jovana prijatelji su se oprostili na mrežama.

Oglasila se majka ubijenih mališana

Majka dječaka Jovana (14) i Vukana (9) Vuletića, koje je ubica ubio bukvalno na kućnom pragu. U masakru teško je povrijeđen njihov otac, dok im je ubica ubio i strica Mirka Vuletića (42) inače, vlasnika kafane "Veslestovo" odakle je i počelo krvoproliće.

"Četrdeset dana bez vas, djeco moja. Bili ste moja sreća, radost, sve u životu, sada ste majčina večna rana bez lijeka. Preteško je živjeti bez vas. Nemoguće... Bol razara i srce i dušu. U čemu pronaći snagu i nastaviti dalje bez vas, sreće majkine. Sve se nadam da ćete se odnekud pojaviti i reći da je ovo ružan san, ali to je samo pusta želja moja. Majka vas nosi u srcu, duši, tu mi vas niko nikada uzeti ne može. Joco, Vuki, čuvajte gore jedan na drugog. Majka vas neće, ne može prežaliti što mi nevini stradaste, djeco moja. Voli vas vaša neutješna majka", potpisala je čitulju majka.

Cijela jedna porodica nestala je u trenu. Ubica Aco Martinović pucao je u braću blizance Miloša i Marka Martinovića. Pored njih on je ubio i njihove roditelje, Radovana i Radmilu Martinović.

U masakru je ranjena i Marija Martinović, supruga ubijenog Marka. On je, iako ranjena, bježala u naručju od ubice, i tako ih spasila.

Posle masakra koji je počinio na Cetinju, Aco Martinović je pokušao da se sakrije u blizini svoje kuće. Kad je vidio da ga je policija locirala, pucao je sebi u glavu. preminuo je na putu do Kliničkog centra Crne Gore.

Tužilaštvo procenjuje da li je policija kobne noći postupala po zakonu

Iako je krvavi pir trajao duže od pola sata, Unutrašnja kontrola MUP-a utvrdila je da u postupanju policajaca nema elemenata za pokretanje postupka za povredu službene dužnosti. U avgustu 2024. godine saopšteno je da Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju radi na utvrđivanju da li u postupanju policajaca ima elemenata krivične odgovornosti. Iz te institucije potvrđeno je za crnogorski "Dan" da su formirali predmet i da preduzimaju radnje kako bi utvrdili jesu li policajci prekršili zakon prilikom preduzimanja službenih aktivnosti za vreme masakra na Cetinju.

"U ovom tužilaštvu formiran je predmet povodom izveštaja Ministarstva unutrašnjih poslova - Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije 19 br. 074/25-31860/1 od 20.6.2025. godine, sačinjenog povodom kontrole postupanja policije i preduzetih mjera i radnji policijskih službenika u vezi sa tragičnim događajem 1.1.2025.godine u Cetinju, u kojem je smrtno stradalo 13 lica, dok su tri lica zadobila tjelesne povrede nanijete projektilom iz vatrenog oružja. Dakle, formiran je predmet povodom konkretnog događaja, pri čemu ukazujemo da, radi zaštite interesa krivičnog postupka, ovo državno tužilaštvo u ovoj fazi postupka ne saopštava informacije o preduzetim radnjama postupajućeg tužioca u konkretnom predmetu", saopšteno je iz cetinjskog tužilaštva u avgustu 20025. godine.

