Traži najmanje 300.000 evra odštete: Preživjeli iz masakra na Cetinju tužio državu i grad

Tužilac Filip Đurković je trajno narušenog zdravlja, a uzrok njegovog stradanja leži u propustu tuženih da obezbijede sigurnost građana Cetinja, navodi se u podnesku

Izvor: YouTube/Screenshot/Pobjeda

Porodica Filipa Đurkovića podnijela je tužbu protiv države Crne Gore i Cetinja tražeći naknadu štete zbog teškog ranjavanja koje je Đurković pretrpio tokom smrtonosnog pohoda Vuka Borilovića 12. avgusta 2022. godine.

U podnesku se navodi da je Đurković, koji je preživeo napad, danas u stanju trajnog invaliditeta i da je njegov opstanak u životu pukim sticajem okolnosti te da sama činjenica da je živ predstavlja medicinski fenomen.

Prema tužbi, Đurković је bez svog doprinosa postao žrtva napada dok je cijepao drva u porodičnom dvorištu u naselju Medovina. Navodi se da je pogođen iz neposredne blizine lovačkom puškom u glavu i tijelo te da je pretrpio teške povrede mozga, srca i lobanje. Dio moždane mase mu je odstranjen, izgubio je lijevo uvo i dio lobanje, a njegov invaliditet je procijenjen na više od 90 odsto trajnog oštećenja organizma. U tužbi je navedeno i da se u tijelu žrtve i dalje nalaze geleri od projektila.

Porodica, zastupana od strane advokata Munevera Kuča, traži značajnu novčanu nadoknadu i mjesečnu rentu zbog trajnog gubitka sposobnosti za samostalan prihod.

Kuč je za "Vijesti" najavio da će zahtijevana visina naknade iznositi oko 300.000 evra, uz napomenu da će konačan iznos biti preciziran nakon sprovođenja medicinskih i ekonomsko-finansijskih vještačenja. Posebna tužba biće podnijeta i u ime članova porodice Đurković.

"Tužilac je trajno narušenog zdravlja, a uzrok njegovog stradanja leži u propustu tuženih da obezbijede sigurnost građana Cetinja", navodi se u podnesku.

U tužbi se tvrdi da kritičnog dana bezbjednost u Cetinju nije bila obezbijeđena, i da su nadležne institucije zakazale u više segmenata.

"Vijesti" podsjećaju kako je Borilović 12. avgusta 2022. u popodnevnim satima krenuo u pohod na svoje sugrađane kad su ubijena dva dječaka, braća Marko i Mašan i njihova majka Nataša Martinović, Rajko Drecun i njegovi roditelji Danica i Dimitrije, rođene sestre Aleksandra i Danijela Radunović, Goran Đurišić i Milan Mitrović. Tada su, osim Đurkovića ranjeni Aleksandar Drecun, Slavica Zvicer, Mileva Ramadanović, Darinka Čelebić i policajac Ljubiša Maksimović.

U razmjeni vatre ranjen je jedan policijski službenik, a Borilović je ubijen. Policija je tada u njegovom pravcu ispalila pet hitaca, od kojih je jedan bio smrtonosan. Takođe, u pucnjavi na Borilovića učestvovao je i Neno Kaluđerović, ali je istragom utvrđeno da njegov hitac nije bio poguban po masovnog ubicu.

Navedenu tragediju pratilo je i drugo masovno ubistvo na Cetinju 1. januara ove godine u kojem je 13 osoba izgubilo život, što je dodatno potreslo lokalnu zajednicu i otvorilo pitanja o sistemskim manjkavostima u sprečavanju nasilja i kontroli oružja.