Isplivao snimak pljačke "Pink Pantera" na Halkidikiju: Srbi opustošili zlataru, uzeli 580.000 evra za minut (Video)

Isplivao snimak pljačke "Pink Pantera", dvojica Srba opljačkala zlataru u Halkidikiju i odnijela dragocjenosti vrijedne 580.000 evra.

Izvor: screenshot YT/thestivalgr

Članovi kriminalne organizacije "Pink Panter" stoje iza oružane pljačke draguljarnice koja se desila u septembru prošle godine u hotelu u Sani na Halkidikiju, a nakon što je grčka policija juče saopštila da je osumnjičeni dvojac uhapšen, sada je isplivao video-snimak na kome se može vidjeti cela akcije iza koje navodno, stoje dvojica državljana Srbije.

Podsjetimo, pljačka na grčkom ostrvu se dogodila 2. septembra 2025. godine kada su dvojica maskiranih razbojnika sa kačketima na glavi i hiruškim maskama preko lica upali u zlataru koja se nalazi u sklopu jednog hotela.

Kao što se može vidjeti na video snimku nadzorne kamere iz zlatare, dvojica razbojnika, državljani Srbije, starih 46 i 48 godina, ušli su u lokal i odmah onesposobili dvojicu radnika koji su se u tom trenutku nalazili u zlatari.

Kako se može vidjeti na pomenutom snimku, jedan maskirani "Pink Panter" odmah je onesposobio muškarca koji je stajao za pultom sa njegove desne strane, dok je drugi lopov obučen u narandžastu jaknu sa pišoljem uputio se ka drugom radniku koji je sjedio za stolom u radnji.

Pod naoružanom prijetnjom radnici su završili na podu lokala i sa pogledom ka zemlji preživjeli oružanu pljačku koja je trajala svega minut. Jedan od razbojnika odlučio se da opustoši vitrinu koja se nalazi u izlogu radnje.

Za to vrijeme drugi razbojnik obučen u crne pantalone, narandžastu jaknu i sa crnim rancem na ramenima počeo je da pustoši prvo pult na kom su bili izloženi skupocjeni satovi i nakit, kada je uzeo sve što je bilo izloženo, bukvalno je, kako se može i vidjeti na samom video snimku, preskočio radnika koji je na koljenima stajao kod pulta.

Plijen 580.000 evra

Ispraznio je tri vitrine u kojima su bile izložene dragocjenosti, a za to vrijeme ostavio je pištolj na pultu. Kada je završio sa uzimanjem plijena okrenuo se i uzeo pištolj. Zajedno sa saradnikom pokušali su da otvore još jednu staklenu policu u kojoj su bili izloženi nakit i satovi, ali nisu uspjeli jer je bila zaključana.

Odlučili su, kako se može vidjeti na sminku sa nadzorne kamere, da je bolje da na vrijeme pobjegnu. Sa rančevima punih plijena koji je iznosio 580.000 evra izašli su iz radnje. Nakon višemjesečne istrage identifikovana su dva državljana Srbije, starih 46 i 48 godina. Za njima je izdata potjernica na osnovu kojih su uhapšeni u Bugarskoj i Hrvatskoj.

"Istraga grčke policije, sprovedena u saradnji sa stranim policijskim organima i Europolom, potvrdila je da su četiri člana bande boravila na teritoriji Grčke od 20. avgusta do 2. septembra 2025. isključivo s ciljem pljačke draguljarnice u Sani. Članovi bande ušli su u zemlju u različito vrijeme, koristili falsifikovane putne isprave i iznajmljivali vozila na koja su stavljali ukradene registarske tablice kako bi otežali njihovo otkrivanje od strane vlasti", naveli su grčki mediji i dodali da su pljačkaši prije pljačke zlatare vršili višestruka izviđanja prostora i detaljno planirali akciju, dok su za dolazak i bjekstvo koristili i vozila i električne trotinete

(Kurir/Mondo)