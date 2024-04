Ovo su srpski panteri koji su harali Atinom: Imali više lažnih identiteta, u zlatare ulazili kroz rupu

Ko su uhapšeni članovi grupe Pink Panter?

Izvor: YOUTUBE/printscreen/ANDREA FOSCHI

Srpski državaljani Zoran Jovanović (53) i Slađan Tešić, (50), za koje grčki istražitelji vjeruju da su pripadnici kriminalne bande Pink Panter,uhapšeni su juče u Atini zbog sumnje da su od decembra 2023. godine opljačkali najmanje dvije zlatare.

Kako navode lokalni mediji, Jovanović i Tešić kod sebe su imali i lažna dokumenta, prilikom pretresa grčki inspektori su pronašli nekoliko ličnih karti i lažnih vozačkih dozvola. Podsjetimo, plijen koji su odnijeli vrijedan je 315.000 evra, a pljačkali su zlatare po principu "rififi", odnosno to su radili tako što su tipovali lokale koji se nalaze tik do napuštene zgrade. Noću bi dolazili do napuštenog objekta, i uz pomoć alata pravili rupu na zidu zlatare. Ulazili su u lokal, pokupili bi plijen, a potom se dali u bijeg.

"Srpski Pink Panteri kod sebe su imali lažna dokumenta u slučaju da budu uhvaćeni tokom akcije da mogu da podvale lažne isprave", navode između ostalog lokalni mediji.

Grčka policija odradila je pretrese na dvije lokacije u Atini, tačnije u domu gdje su živjeli osumnjičeni Pink Panteri i u jednoj hotelskoj sobi koja je bila njihova "rezidencija".

"Inspektori su juče oko podne uočili dvojicu Srba kako šetaju Aristotelovom ulicom u centru Atine i tražili su od njih da ih legitimišu. Srbi su policajcima dali dokumenta, ali lažna. Dok je trajala provera o njihovom identitetu, jedan od njih je pokušao da pobjegne, ali je ubrzo spretnom reakcijom policajca nakon nekoliko metara uhvaćen. Kada je pao u ruke policajaca pružao je snažan otpor, toliko da je gurao sa policijsklim službenicima", navode lokalni mediji.

S druge strane, drugi osumnjičeni Srbin je prilikom legitimisanja pokazao lažnu hrvatsku vozačku dozvolu, na kojoj je bila njegova fotografija. Grčki mediji su objavili i kada su se dogodile dvije pljačke čiji plijen je bio 315.000 evra.

"Prva pljačka dogodila se 29. decembra 2023. oko 5.48 sati, kada su osumnjičeni Srbi pomoću svog Rififi metoda opljačkali zlataru "Prigipo" u ulici Kolokotroni br 34 u Atini. Iz te zlatare odnijeli su veliku količinu nakita i zlata, čija je ukupna vrijednost bila 169.000 evra", navodi grčki portal i dodaje:

"Druga pljačka dogodila se tri mjeseca kasnije, tačnije 21. marta u 6.07 sati, kada su Pink Panteri upali u zlataru "N.Billis" koja se nalazi na Trgu Omonija br 18 u Atini. Takođe, iz lokalu su iznijeli veliku količinu nakita i zlata, čija je ukupna vrijednost 147.000 evra."

Kako se navodi, ovo vjerovatno nisu jedini lokali koji su bili na meti osumnjičenih Srba. Jovanović i Tešić su odranije poznati grčkoj policiji, a nekoliko puta su i osuđivani zbog raznih krivičnih djela.

(Kurir/MONDO)