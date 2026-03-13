logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Profesor iz Banjaluke osuđen na godinu dana zatvora zbog pedofilije

Autor Dragana Božić Izvor Srpskainfo
0

Osnovni sud u Bijeljini izrekao je kaznu Milenku Savičiću iz Banjaluke koji je bio osumnjičen za seksualno zlostavljanje djeteta.

Milenko Savičić osuđen na godinu zatvora zbog pedofilije Izvor: MUP RS

Milenko Savičić iz Banjaluke osuđen je u Osnovnom sudu u Bijeljini na godinu dana zatvora i 3.000 KM novčane kazne zbog krivičnog djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta i krivičnog djela upoznavanje djeteta sa pornografijom.

Ova informacija potvrđena je za Srpska info iz Osnovnog suda u Bijeljini.

Presuda je izrečena 2. marta, nakon što je, kako nam je potvrđeno iz suda, Savičić sklopio sporazum o priznanju krivice sa Okružnim javnim tužilaštvom u Bijeljini.

U predmetu protiv optuženog Milenka Savičića, ovaj sud je 2. marta donio presudu kojom je optuženi oglašen krivim za krivična djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta iz člana 178. stav 2. Krivičnog zakonika RS i krivično djelo upoznavanje djece sa pornografijom iz člana 177. stav 1. Krivičnog zakonika RS, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i novčanu kaznu u iznosu od 3.000 KM – navodi se u odgovoru Osnovnog suda u Bijeljini.

Detalji presude, kao ni optužnica, nisu javno objavljeni.

Podsjećamo, Savičić je uhapšen 3. decembra u nastavku akcije “Karika”, nakon što je došao u Bijeljinu na dogovoreni sastanak sa maloljetnom žrtvom, gdje su ga, umjesto žrtve, dočekali policijski službenici Jedinice za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije MUP RS.

Nakon hapšenja, tada je iz Osnovnog suda u Bijeljini saopšteno da je sud, prilikom određivanja jednomjesečnog pritvora, utvrdio da je dokazano postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni počinio krivična djela na način što je, kako su naveli, komunicirao sa profilom koji ga je uporno obavještavao da ima 14 godina i da ide u školu, da je slao uporno fotografije seksualnog i pornografskog sadržaja, tražeći da i njemu taj profil šalje takve fotografije i dogovarajući kontakt gdje je i došao u Bijeljinu kada je uhapšen.

Savičić je inače bio zaposlen u Srednjoškolskom centru u Laktašima koji je, nakon njegovog hapšenja, raskinuo ugovor o radu.

Prije nekoliko godina, bio je i direktor jedne osnovne škole u Banjaluci.

(Mondo)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ