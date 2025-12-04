Osumnjičen za seksualno zlostavljanje djeteta: Profesor praktične nastave iz Banjaluke dobio otkaz u školi u Laktašima

Uhapšeni muškarac M.S. iz Banjaluke koji je pao u nastavku akcije "Karika" predat je u bijeljinsko tužilaštvo a u pitanju je profesor koji je radio u školi u JU Srednjoškolski centar Laktaši gdje mu je od danas 4. decembra okončan angažman na radnom mjestu profesora.

Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

"Povodom informacija iz medija o lišenju slobode lica M.S. iz Banjaluke, zbog sumnje za vršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta iz člana 175, 176, 177. i 178. Krivičnog zakonika Republike Srpske, obavještavamo da je lice M.S. je u JU SŠC Laktaši angažovano od 1. septembra 2025. godine, kao profesor praktične i stručno-teorijske nastave u zanimanju autoelektričar i kao jedini kandidat prijavljen za to radno mjesto", naveli su iz ove škole.

Kako dodaju on je prije zaključenja ugovora dostavilo svu traženu dokumentaciju propisanu Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

"Naglašavamo da je lice dostavilo i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, izdato od Osnovnog suda u Banjaluci, te Uvjerenje da lice nije osuđivano, izdato od Policijske uprave Banjaluka, Sektor kriminalističke policije, Odjeljenja za opšti kriminalitet. Lice je takođe dostavilo i uvjerenje o radnoj sposobnosti, kojim se potvrđuje da je lice psihofizički sposobno za posao za naprijed navedeno radno mjesto", naveli su iz škole, prenose "Nezavisne novine".

Oni su dodali da je od danas 4. decembra 2025. godine, okončan angažman M.S. na radnom mjestu profesora, zbog nastupanja novih okolnosti, koje onemogućavaju dalje održavanje ugovora na pravnoj snazi.

"JU SŠC Laktaši će pružiti sve potrebne dodatne informacije nadležnim institucijama u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima", naveli su iz škole.

Podsjećamo da je M.S. iz Banjaluke koji je pao u srijedu 3. decembra u nastavku akcije "Karika" predat u bijeljinsko tužilaštvo a u pitanju je stariji muškarac koji je nekad bio drirektor jedne banjalučke škole, a uhapšen je kada je uhvaćen na djelu dok je došao na sastanak sa djetetom.

Sumnjiče ga i da je od djeteta tražio da se fotografiše na seksualno eksplicitan način i sačini i pošalje mu video snimke sa seksualno eksplicitnim sadržajem.

On je uhapšen u Bijeljini, a uhapsili su ga policijski službenici Jednice za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske te je jutros sproveden u Okružno javno tužilaštvo Bijeljina.

"Sumnjiči se da je u prethodnom vremenskom periodu koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju stupao u kontakt sa djecom, nakon čega je komunicirao na seksualno eksplicitan način, šaljući fotografije i video snimke sa seksualno eksplicitnim sadržajem. Od djeteta je tražio da se fotografiše na seksualno eksplicitan način i sačini video snimke sa seksualno eksplicitnim sadržajem, te da mu se takve fotografije i video snimci pošalju, nakon čega je kroz navedenu komunikaciju uporno dogovarao sastanak radi vršenja obljube ili sa njom izjednačene polne radnje, a na koji sastanak je došao dana 03.12.2025. godine, kom prilikom je i lišen slobode", navode iz MUP-a RS.

Navode da su pretresli lokacije koje koristi a sve mjere i radnje policijski službenici preduzeli su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.