Telefoni i tableti glavni krivci: Posljednjih deset godina sve više djece u Srpskoj kratkovido

Telefoni i tableti glavni krivci: Posljednjih deset godina sve više djece u Srpskoj kratkovido

Autor Dragana Božić
0

U Republici Srpskoj se u posljednjih desetak godina bilježi porast kratkovidosti (miopije) kod djece, izjavila je načelnik Klinike za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Milka Mavija.

sve više djece u Srpskoj kratkovido Izvor: Shutterstock

Mavija je navela da istraživanja potvrđuju da na nastanak i napredovanje miopije utiče više faktora, ali se posebno izdvajaju dugotrajan rad na blizinu i rano, svakodnevno korištenje digitalnih uređaja, odnosno mobilnih telefona, tableta, računara, često na maloj udaljenosti i bez pauza.

Ona je napomenula da se ono što se ranije opisivalo kao "školska miopija" danas viđa sve ranije, jer su djeca sve više vremena uz ekrane.

"Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da bi u narednim decenijama svaka druga osoba u svijetu mogla imati miopiju, što ovu temu čini važnim javnozdravstvenim pitanjem", rekla je Mavija.

Ona je pojasnila da je miopija refrakciona greška kod koje se slika udaljenih predmeta ne fokusira na mrežnjaču, već ispred nje, najčešće zbog produženja očne jabučice.

Roditeljima savjetuje da djeci ograniče vrijeme pred ekranima, naročito u predškolskom uzrastu, da se ekran ne koristi na veoma maloj udaljenosti i bez prekida, te da se podstiče svakodnevni boravak na otvorenom.

"Važne su i redovne oftalmološke kontrole, posebno kod djece sa porodičnom sklonošću ka kratkovidosti. Prekomjerna upotreba ekrana, osim vida, može nepovoljno uticati i na pažnju, san, govor i opšti razvoj djeteta", naglasila je Mavija.

(Srna)

