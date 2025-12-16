Alarmantni podaci o digitalnoj zavisnosti mladih: Zašto represivni zakoni nisu odgovor?

Psiholog Dušan Ranđelović upozorava na alarmantne podatke prema kojima mladi provode do pet sati dnevno na telefonima. Izražava skepticizam prema represivnim zakonima o zabrani društvenih mreža.

Izvor: Shuterstock

Psiholog Dušan Ranđelović izjavio je Srni da najnovija istraživanja ukazuju da mladi u dobi od 13 do 21 godine prosječno provode četiri do pet časova dnevno na mobilnim telefonima i internetu, što veoma negativno utiče na njih, te istakao da se ovom problemu mora pristupiti sistemski, počevši od porodice.

Ranđelović je rekao da je skeptičan kada je riječ o zabrani društvenih mreža mlađima od 16 godina koju je uvela Australija, navodeći da se nameće pitanje da li je posrijedi namjera da se zaista zaštiti mentalno zdravlje mladih ili veći stepen kontrole nad njima.

On smatra da bi takav zakon u Srbiji izazvao revolt, a mladi bi tražili način da iskoriste nedostatke takvog zakona.

"U tom smislu potrebno je naći neke druge načine koji su sistematični i koji mogu iz osnove da promene nešto dugoročno", rekao je Ranđelović.

On je naveo da je dokazan negativan efekat prekomjerne upotrebe telefona i društvenih mreža, kao i vremena koje se na njima provodi i u kognitivnoj i u socijalnoj sferi.

Prema njegovim riječima, dolazi do smanjenja pažnje, koncentracije, lošijeg akademskog uspjeha, te smanjenja memorije.

Uočljivi su i povećana anksioznosti i depresivnosti, a javljaju se i fobije poput straha od gubitka telefona i nemogućnosti pristupa mreži.

"Takođe, utiče i na razdražljivost, lošu kontrolu emocija. U kognitivnoj sferi je to smanjenje motivacije, odgađanje obaveza, zanemarivanje hobija i realnih aktivnosti. Sve su to manifestacije prekomerne upotrebe telefona", ukazao je Ranđelović.

Prema njegovim riječima, socijalne manifestacije ogledaju se u povlačenju u sebe, te otežanom razvoju empatije i vještina.

Ranđelović je naglasio da je, sa aspekta psihologije, kazna krajnja mjera.

On smatra da početne korake, kako bi se smanjilo vrijeme provedeno na mobilnim telefonima i društvenim mrežama, treba napraviti u porodici kroz razgovor i lični primjer, te da je potrebno definisati vremenski limit i kreirati pojedine zone bez ekrana.

Ranđelović smatra da djetetu treba dozvoliti da koristi telefon u dnevnoj sobi, ali ne i u spavaćoj, jer su istraživanja potvrdila negativan uticaj telefona na dužinu i kvalitet sna zbog specifične plave svjetlosti.

On je dodao da je izuzetno važno podsticati i društvene aktivnosti, boravak u prirodi i društvene igre.

Da bi se postigli neki dalekosežni efekti, Ranđelović smatra da je potrebna dobra koordinacija porodice i generalno društvene zajednice, posebno škole kada je riječ o djeci školskog uzrasta.

"Deca u periodu adolescencije po prirodi imaju sklonost ka buntu i revoltu autoriteta. Zato im treba pristupiti, da dopremo do njih i povežemo se sa njima, pa tek onda da pokušamo sa represivnim merama", naveo je Ranđelović.