Izlila se rijeka Zalomka: Obustavljen saobraćaj na putu Nevesinje - Gacko

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Nevesinje-Gacko zbog izlivanja rijeke Zalomke, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Izvor: Shutterstock

Meteorolozi su ranije najavili da se u Hercegovini danas očekuje obilna kiša zbog čega je moguće izlivanje manjih rijeka i potoka.

Rijeka Zalomka izvire kod Gatačkog polja, a protiče kroz Nevesinjsko polje.

U Republici Srpskoj kolovozi su većim dijelom mokri i klizavi, a u višim planinskim predjelima i preko prevoja mjestimično ima ugaženog snijega na kolovozu.

(Srna)