Snijeg okovao planinske prevoje: Teretnim vozilima zabranjen saobraćaj i na putu Trnovo-Foča preko Rogoja

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Zbog intenzivnih snježnih padavina obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila i na dionici magistralnog puta Trnovo-Foča preko Rogoja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Teretnim vozilima zabranjen prolaz i preko Rogoja Izvor: Shutterstock

Prethodno je danas obustavljen saobraćaj za teretna vozila i na dionicama magistralnih puteva Sarajevo-Rogatica, preko Romanije, Zvornik-Tuzla preko prevoja Crni Vrh i Vlasenica-Sokolac preko Han Pogleda.

Iz AMS upozoravaju vozače na poledicu zbog niske temperature vazduha, na opasnost od odrona na dionicama kroz usjeke.

Prema izvještaju AMS od 17.00 časova, duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Brod, Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Svilaj, Orašje i Brčko na izlazu iz BiH.

Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

