Snijeg otežava saobraćaj: Teretna vozila zaglavljena u tunelu Karaula

Snijeg pričinjava velike teškoće vozačima na više putnih pravaca, posebno preko planinskih prevoja gdje je zabranjen saobraćaj teretnim vozilima, a dva su se zaglavila i u tunelu Karaula na putu Žepče-Maglaj.

Izvor: Milorad Gutalj, Srna

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske saopšteno je da se u tunelu Karaula otežano saobraća i da je moguća obustava zbog dva zaglavljena teretna vozila.

Otežano se, zbog snijega, vozi na putnim pravcima Banjaluka-Manjača-Čađavica, Mrkonjić Grad-Miliništa, Tisovac-Kneževo-Ugar, Teslić-Kotor Varoš preko Borja, Kotor Varoš-Kneževo, Šipovo-Novo Selo, preko Rostova na putu Bugojno-Novi Travnik, preko Makljena na putu Prozor-Gornji Vakuf/, preko Rogoja na dionici Sarajevo-Foča i preko Romanije na putu Sarajevo-Rogatica.

Za teretni saobraćaj obustavljen je saobraćaj preko Romanije, Rogoja, kroz Ripački klanac, preko Laništa, Oštrelja, Karaule i Koprivnice.

Dodatne poteškoće za vozače stvara i smanjena vidljivost.

Zbog snijega i na ostalim prevojima, iz AMS-a apeluju vozačima da koriste lance za teretna vozila.