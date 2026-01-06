Ana Trišić Babić povodom Božića: Najradosniji hrišćanski praznik podsjeća nas na značaj zajedništva

Vršilac dužnosti predsjednika Srpske Ana Trišić Babić uputila je, povodom praznika Hristovog rođenja – Božića, čestitku patrijarhu srpskom Porfiriju, mitropolitima, episkopima, sveštenstvu, monaštvu i cjelokupnom pravoslavnom narodu srpskom, kao i svim vjernicima.

Izvor: Borislav Zdrinja

"Božić kao najradosniji hrišćanski praznik podsjeća nas na značaj zajedništva, porodice i prijateljstva, na slavljenje Hristovog rođenja kao simbola novog početka, nade i života, uz poštovanje naše vjekovne tradicije", istakla je Trišić Babić u čestitki.

U saopštenju iz Kabineta predsjednika Republike navodi se da je Trišić Babić poželjela da ovaj sveradosni praznik donese zdravlje, mir, ljubav i blagostanje u sve domove, te da duh Božića ojača porodične vrijednosti, solidarnost i humanost.

"Pozdravljam vas tradicionalnim hrišćanskim pozdravom – Mir Božiji, Hristos se rodi!", navodi se u čestitki vršioca dužnosti predsjednika Srpske Ane Trišić Babić.

Srpska pravoslavna crkva proslaviće sutra Božić, najradosniji hrišćanski praznik - dan Rođenja Isusa Hrista.

Božić se slavi tri dana, a vjernici se pozdravljaju sa "Mir Božiji - Hristos se rodi", uz otpozdrav "Vaistinu se rodi".