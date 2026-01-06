logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ana Trišić Babić povodom Božića: Najradosniji hrišćanski praznik podsjeća nas na značaj zajedništva

Ana Trišić Babić povodom Božića: Najradosniji hrišćanski praznik podsjeća nas na značaj zajedništva

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Vršilac dužnosti predsjednika Srpske Ana Trišić Babić uputila je, povodom praznika Hristovog rođenja – Božića, čestitku patrijarhu srpskom Porfiriju, mitropolitima, episkopima, sveštenstvu, monaštvu i cjelokupnom pravoslavnom narodu srpskom, kao i svim vjernicima.

Božićna čestitka Ane Trišić Babić Izvor: Borislav Zdrinja

"Božić kao najradosniji hrišćanski praznik podsjeća nas na značaj zajedništva, porodice i prijateljstva, na slavljenje Hristovog rođenja kao simbola novog početka, nade i života, uz poštovanje naše vjekovne tradicije", istakla je Trišić Babić u čestitki.  

U saopštenju iz Kabineta predsjednika Republike navodi se da je Trišić Babić poželjela da ovaj sveradosni praznik donese zdravlje, mir, ljubav i blagostanje u sve domove, te da duh Božića ojača porodične vrijednosti, solidarnost i humanost.

"Pozdravljam vas tradicionalnim hrišćanskim pozdravom – Mir Božiji, Hristos se rodi!", navodi se u čestitki vršioca dužnosti predsjednika Srpske Ane Trišić Babić.

Srpska pravoslavna crkva proslaviće sutra Božić, najradosniji hrišćanski praznik - dan Rođenja Isusa Hrista.

Božić se slavi tri dana, a vjernici se pozdravljaju sa "Mir Božiji - Hristos se rodi", uz otpozdrav "Vaistinu se rodi".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ana Trišić Babić čestitka Božić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ