Stejt department pozdravio odluku Narodne skupštine RS o Trišić Babić 1

Stejt department pozdravio odluku Narodne skupštine RS o Trišić Babić

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
1

Američki Stejt department pozdravio je odluku poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske o izboru Ane Trišić Babić za vršioca dužnosti predsjednika Srpske.

Stejt department pozdravio odluku Narodne skupštine RS o Trišić Babić Izvor: Shutterstock

"Ova odluka je rezultat napora koje predvode SAD "da se smiri kriza u BiH", rekao je Rojtersu viši službenik Biroa Stejt departmenta za evropska i evroazijska pitanja Brendan Hanrahan.

"SAD pozdravljaju akciju Narodne skupštine Republike Srpske koja potvrđuje stabilnost u BiH. Ona će, takođe, utvrditi kurs za konstruktivno partnerstvo sa SAD zasnovano na obostranim interesima, ekonomskom potencijalu i zajedničkom prosperitetu", rekao je Hanrahan. 

Podsjećamo, Ana Trišić-Babić sinoć je u Narodnoj skupštini RS imenovana za vršioca dužnosti predsjednika Srpske do prijevremenih izbora 23. novembra.

(Srna)

BL

I šta ovo sad treba predstavljati kao pobjedu neku?

