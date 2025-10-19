Stejt department pozdravio odluku Narodne skupštine RS o Trišić Babić

Američki Stejt department pozdravio je odluku poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske o izboru Ane Trišić Babić za vršioca dužnosti predsjednika Srpske.

Izvor: Shutterstock

"Ova odluka je rezultat napora koje predvode SAD "da se smiri kriza u BiH", rekao je Rojtersu viši službenik Biroa Stejt departmenta za evropska i evroazijska pitanja Brendan Hanrahan.

"SAD pozdravljaju akciju Narodne skupštine Republike Srpske koja potvrđuje stabilnost u BiH. Ona će, takođe, utvrditi kurs za konstruktivno partnerstvo sa SAD zasnovano na obostranim interesima, ekonomskom potencijalu i zajedničkom prosperitetu", rekao je Hanrahan.

Podsjećamo, Ana Trišić-Babić sinoć je u Narodnoj skupštini RS imenovana za vršioca dužnosti predsjednika Srpske do prijevremenih izbora 23. novembra.

(Srna)