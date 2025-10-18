Poslanici Skupštine Republike Srpske odlučuju da Ana Trišić -Babić bude imenovana za v.d. predsjednika Srpske

Posebna sjednica Narodne skupštine RS počela je danas u 12.30 sati u Banjaluci, a prva tačka o kojoj će odlučivati poslanici je – imenovanje vršioca dužnosti predsjednika RS.

Izvor: RTRS

“Narodna Skupština RS imenuje Anu Trišić- Babić za vršioca dužnosti predsjednika RS čije su nadležnosti u skladu sa Ustavom RS. Ovom ddlukom prestaje funkcija dosadašnjeg predsjednika Republike Srpske. Odluka važi do izbora novog predsjednika”, navodi se u odluci.

Trišić – Babić je bila savjetnica u kabinetu ranijeg predsjednika RS Milorada Dodika, a kojem je oduzet mandat nakon pravosnažne presude Suda BiH.

Odluka da ona bude predložena za ovu funkciju, donijeta je juče poslije podne, dok je istog dana ujutro na Kolegijumu NSRS bio prijedlog za imenovanjem Željke Cvijanović.

Šef Kluba SNSD-a Srđan Mazalica je kazao da će imenovanjem v.d. predsjednika RS “biti ostvaren interes RS da nesmetano funkcionišu insititucije i da je to u skladu sa odlukama Ustavnog suda RS”.

Tokom dana uslijediće rasprava o ovoj tački, a već je prijavljen veliki broj poslanika.

Iz SNSD-a očekuju da će svi podržati navedeno imenovanje, a kako bi “tekuće stvari koje dolaze na dnevni red bile urađene i da ne budu predmet osporavanja i arbitraža”.