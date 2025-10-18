Od jutros stranački sastanci u skupštini Srpske, odgađa se početak posebnog zasjedanja?

Narodna skupština Republike Srpske danas bi trebalo da održi dvije posebne sjednice.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Od jutros od osam časova traju stranački sastanci, a prema nezvaničnim informacijama, početak prve današnje posebne sjednice, koja je trebala početi u 10.30, najvjerovatnije će biti prolongiran za 12 sati.

Na prvoj posebnoj sjednici će se naći prijedlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Srpske, a na drugoj stavljanje van snage određenih zakona koje su osporili ustavni sudovi Republike Srpske i BiH.

Za v.d. predsjednika RS predložena je Ana Trišić-Babić, a koja bi funkciju trebalo da obavlja do prijevremenih izbora.

(Mondo)