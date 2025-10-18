logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Od jutros stranački sastanci u skupštini Srpske, odgađa se početak posebnog zasjedanja?

Od jutros stranački sastanci u skupštini Srpske, odgađa se početak posebnog zasjedanja?

Autor Brankica Spasenić
0

Narodna skupština Republike Srpske danas bi trebalo da održi dvije posebne sjednice.

14.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Od jutros od osam časova traju stranački sastanci, a prema nezvaničnim informacijama, početak prve današnje posebne sjednice, koja je trebala početi u 10.30, najvjerovatnije će biti prolongiran za 12 sati.

Na prvoj posebnoj sjednici će se naći prijedlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Srpske, a na drugoj stavljanje van snage određenih zakona koje su osporili ustavni sudovi Republike Srpske i BiH.

Za v.d. predsjednika RS predložena je Ana Trišić-Babić, a koja bi funkciju trebalo da obavlja do prijevremenih izbora.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

NSRS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ