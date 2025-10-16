logo
Posebna sjednica Narodne skupštine RS u subotu: Željka Cvijanović prijedlog za v.d. predsjednika Srpske

Autor Brankica Spasenić
0

Posebna sjednica Narodne skupštine RS na kojoj bi trebalo da bude imenovan v.d. predsjednika Republike Srpske, biće održana u subotu, 18. oktobra.

Željka Cvijanović prijedlog za v.d. predsjednika Srpske Izvor: Borislav Zdrinja

Kako sazanjemo, prijedlog vladajuće većine je da ovu funkciju, do prijevremenih izbora, obavlja Željka Cvijanović, aktuelni srpski član Predsjedništva BiH.

Kao što je poznato, Centralna izborna komisija BiH je prijevremene izbore za predsjednika RS zakazala za 23. novembar, a nakon što je MIloradu Dodiku oduzet mandat nakon pravosnažne presude Suda BiH.

Dodik je krajem septembra, na sjednici Glavnog odbora SNSD-a u Banjaluci, najavio mogućnost izbora v.d. predsjednika RS.

"SNSD što prije treba da u Narodnoj skupštini Republike Srpske predloži odluku da bude izabran vršilac dužnosti predsjednika Srpske do prijevremenih izbora, a možda i duže”, rekao je tada Dodik.

Međutim, još uvijek nije zakazan skupštinski kolegijum, a predsjednik NSRS Nenad Stevandić trenutno boravi u Rusiji.

Potpredsjednica NSRS Аnja Ljubojević (SNSD) je prije dva dana izjavila da još nema informacije o održavanju posebne sjednice o vršiocu dužnosti predsjednika Srpske.

“Nemam informacije o održavanju posebne sjednice Narodne skupštine u subotu, 18. septembra. Kolegijum svakako bude sazvan ranije i poslanici o tome budu obaviještenii”, rekla je ranije Ljubojević.

(Mondo)

