Cvijanović u NSRS: Srpska ne prihvata torturu stranaca, važan stav građana

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je večeras da se Republika Srpska zalaže za mir i želi da upravlja svojim resursima, a da političko Sarajevo želi sukobe, te da je s tim u vezi važno slušati volju naroda o bilo kojem važnom pitanju.

Izvor: Borislav Zdrinja

"Mi smo nekoliko puta kroz istoriju dolazili u situaciju da neko drugi pokušava da se igra sa narodnom voljom", rekla je Cvijanovićeva tokom rasprave na posebnoj sjednici Narodne skupštine o raspisivanju referenduma povodom presude neustavnog Suda BiH i odluke Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku.

Cvijanovićeva je istakla da je i danas, tokom rasprave u Narodnoj skupštini, ukazano na one koji su na svojoj koži osjetili djelovanje stranaca, što je ostavilo posljedice na politički život Srpske.

"Na srpski narod se primjenjivalo retroaktivno pravo. To su stvari koje su dio prošlosti, ali su opomena za budućnost", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da ne može biti razlike između vlasti i opozicije kada je riječ o odbrani interesa Republike Srpske i dodala da je referendum važan mehanizam.

"Narodna skupština treba da, osim usvajanja zakona, donosi odluke i zaključke", istakla je Cvijanovićeva.

S tim u vezi ona je navela da se ni u uređenijim društvima ne može očekivati sprovođenje odluka za dan, ali da je važno zauzeti stav i pravac za buduće djelovanje.

"Referendum nije nevažna stvar i važno je da se ljudi mobilišu i izraze svoj stav o važnim pitanjima", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da je važno pitanje da li narod podržava da po odluci nelegitimnog stranca bude sankcionisan neko koga je na demokratskim izborima birao narod.

Cvijanovićeva je rekla da je cilj Sarajeva bio da se Milorad Dodik ukloni sa političke scene.

"Onoga koga ne možete pobijediti na izborima, želite da strpate u zatvor", rekla je Cvijanovićeva.

Ona smatra da građani zaslužuju da odluče da li je to društvo u kojem žele da žive, navodeći da je u prethodnom periodu došlo do velike zloupotrebe i da su Republiku Srpsku pokušali izbrisati iz političkog odlučivanja.

"Ako smo legalisti i govorimo da je Dejton koncept življenja, zašto je onda neko odlučio da radi drugačije i maltretira nas kada god stigne. To je teror nad građanima i uvodi se pravna nesigurnost", navela je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da su mandati prolazni, ali da se Republika Srpska mora čuvati za buduće naraštaje.

"Bez obzira na političke razlike, to niko ne želi. Ja to ne želim. Ne želim to nikome, ne želim to svojim unučadima", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da djeci u Srpskoj treba ostaviti mir, red i sigurnost.

"Niko iz Republike Srpske nije pozivao na sukobe, ali to stalno slušamo u Federaciji BiH. Stalno prijete silom, pravosuđem i municijom. Kakav je to život? Neuređen", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je u Predsjedništvu BiH preglasana na glasanju o budžetu i dodala da je iskazivanje bilo kakvog stava problematično za Sarajevo.

"Oni su napravili to da bi isfinansirali institucije u Sarajevu. Napravili su prekršaje i mi treba da ćutimo. Nećemo da ćutimo", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je istakla da Republika Srpska ne prihvata torturu niti diktat stranaca.

Cvijanovićeva je upozorila da je narod koji ima stranca koji uzurpira njegova prava, gubitak i onih koji likuju zbog toga.

"Mi u Republici Srpskoj ne prihvatamo da bilo ko uzurpira prava koja pripadaju vama u Narodnoj skupštini, ljudima koji sjede u Parlamentarnoj skupštini i mislim da smo ponosniji i da ćemo bolje proći, ma kako izgledalo ovo što sada prolazimo, od onih koji prihvataju ulogu da neko drugi misli njihovom glavom, te se još svete drugima u njihovo ime, za njihov račun", rekla je Cvijanovićeva.

Obraćajući se poslanicima u Narodnoj skupštini Srpske na posebnoj sjednici o raspisivanju referenduma povodom presude neustavnog Suda BiH i odluke Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku, ona je rekla da je ponosna na Republiku Srpsku.

"Mi u Republici Srpskoj se nećemo svetiti bilo kome ili bilo koga maltretirati, ni za svoj, ni za tuđi račun", poručila je Cvijanovićeva.

Ona smatra da probleme treba rješavati jedan po jedan, kako bi se došlo do cilja.

"Vremena su ozbiljna, ali smo privukli dosta međunarodne pažnje i komuniciramo sa dosta ljudi, sa kojima to ranije nismo mogli. Dosta je ljudi koji žele da isprave nepravde koje postoje u BiH", rekla je Cvijanovićeva.

(Srna/Mondo)