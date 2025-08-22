Stevandić: Kriza započela kada je Dodik odbio da trguje imovinom

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je krizu započeo Kristijan Šmit čije je djelovanje bilo usmjereno protiv imovine Republike Srpske.

Stevandić je ocijenio da su tvrdnje opozicije da je vlast u Republici Srpskoj kriva za eskalaciju sukoba samo davanje alibija političkom Sarajevu.

"Kriza počinje kada Milorad Dodik odbija da trguje imovinom Republike Srpske. Ovo sada u čemu živimo počinje kada Dodik nije htio da trguje. O tome će suditi istorija", rekao je Stevandić tokom rasprave o Informaciji o presudi Suda BiH izrečene predsjedniku Republike Srpske i odluci Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Miloradu Dodiku i zauzimanje stava Narodne skupštine o budućim aktivnostima institucija Republike Srpske.

On je naveo da nisu korektni navodi opozicije da je vlast u Republici Srpskoj kriva za eskalaciju sukoba i da je to samo davanje alibija političkom Sarajevu.

"Samoodbrana nije eskalacija. Koliko smo puta pozivali na jedinstvo a oni su pozivali na sukobe!? Davati im alibi nije u redu", naglasio je Stevandić.

On kaže da Sarajevo pokušava da presudu Dodiku predstavi kao pravosudni proces zasnovan na pravu, iako je riječ o najvećem kršenju domaćeg i međunarodnog prava.

On je naveo da jačanje Republike Srpske koči saradnja Sarajeva sa opozicijom u Srpskoj.

"Njima je tehničko pitanje kako će od opozicije napraviti neku borbenu varijantu i ljudski je da vam to kažem. Ovo vam govorim kao brat. Vaše je pravo da ne prihvatite nikakvu saradnju i da nastavite da vrijeđate institucije", rekao je Stevandić.

