Vukanović o hapšenju Miljatovića: Bio je naš najveći kritičar, neka se sve ispita (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
Predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović komentarisao je danas u Narodnoj skupštini RS hapšenje Mirka Miljatovića iz Novog Grada, bivšeg aktiviste i kandidata za odbornika te stranke, zbog sumnje da je lažno dojavio da je u zgradi parlamenta postavljena bomba.

Vukanović o hapšenju bivšeg aktiviste liste za pravdu i red Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Otkako smo imenovali Aleksandra Jankovića u Novom Gradu, Miljatović je postao naš najveći kritičar. Popljuvao nas je 50 puta", rekao je Vukanović.

On je čestitao policiji što je, kako je naveo, brzo i efikasno razriješila slučaj.

"Da smo ja, Đole ili Zaga pozvali, neka istraže i sve nas kazne. Neka uzmu telefon tog čovjeka i provjere pozive pa neka se istraži ko ga je natjerao na to", dodao je Vukanović.

Podsjetimo, Miljatović je danas uhapšen nakon što je policiji u 10.07 časova dojavio da je u Narodnoj skupštini postavljena bomba. Kod njega je pronađen telefon sa brojem koji počinje na 065, sa kojeg je upućen poziv.

(MONDO)

