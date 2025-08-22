logo
Dodik i Cvijanovićeva stigli u Narodnu skupštinu Republike Srpske

Autor Nikolina Damjanić
0

Predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, i srpski član Prdsjedništva BiH Željka Cvijanović stigli su u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Posebna sjednica nsrs stigli dodik i cvijanovićeva Izvor: Borislav Zdrinja

Dodik i Cvijanovićeva uputili su se u skupštinsku salu, gdje se održava posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske prethodno su usvojili ostavku predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića.

Na dnevnom redu posebne sjednice je razmatranje i usvajanje odluke o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda BiH i CIK-a izrečenih Miloradu Dodiku.

(MONDO/Srna)

