Masovne demonstracije u Iranu: Opljačkano 26 banaka, spaljeno 25 džamija

U masovnim neredima u Teheranu opljačkano je 26 banka i spaljeno 25 džamija, a napadnuti su i punktovi snaga bezbjednosti, izjavio je gradonačelnik iranske prijestonice Alireza Zakani.

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Zakani je rekao državnoj televiziji da je oštećena i jedna bolnica, te da timovi za hitne intervencije rade na saniranju štete.

Prema njegovim riječima, demonstranti su oštetili deset vladinih zgrada, 48 vatrogasnih vozila, 42 autobusa i kola hitne pomoći, kao i 24 stana.

Trgovci su 29. decembra pokrenuli proteste u centru Teherana zbog naglog pada vrijednosti iranskog rijala. Sutradan su im se pridružili studenti teheranskih univerziteta.

Tokom posljednjih dana, sukobi između demonstranata i snaga bezbjednosti su intenzivirani, uglavnom u zapadnim iranskim provincijama.

(Srna)