Haos na izborima u Gruziji: Demonstranti upali u dvorište predsjedničke palate u Tbilisiju (FOTO/VIDEO)

Haos na izborima u Gruziji: Demonstranti upali u dvorište predsjedničke palate u Tbilisiju (FOTO/VIDEO)

Izvor mondo.ba
0

Napetost u Gruziji dostigla je vrhunac tokom održavanja lokalnih izbora, nakon što su demonstranti u Tbilisiju probili barijere i upali u dvorište predsjedničke rezidencije, javljaju lokalni mediji.

Demonstracije u Gruziji Izvor: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / Profimedia

Radi očuvanja javnog reda, dodatne snage bezbjednosti premještene su iz različitih delova grada u centar Tbilisija, prenijele su RIA Novosti.

Ova eskalacija dogodila se nakon što se desetinama hiljada okupljenih na Trgu slobode obratio Murtaz Zodelava, član opozicione stranke "Ujedinjeni nacionalni pokret". On je poručio da će naredni korak biti "preuzimanje predsjedničke palate", odmah nakon što su organizatori protesta saopštili da se "vlast vratila narodu", preneo je lokalni portal Sivil Džordža.

Opozicija tvrdi da je riječ o "mirnoj revoluciji" koja je najavljena da će se dogoditi na dan lokalnih izbora. Sa druge strane, iz vladajuće partije "Gruzijski san" poručuju da iza incidenata stoje unutrašnji i spoljašnji akteri.

Lokalni izbori se održavaju u 64 opštine i regiona širom zemlje. Građani biraju gradonačelnike pet samoupravnih gradova – uključujući Tbilisi – kao i odbornike lokalnih skupština. U izbornom procesu učestvuje 12 političkih stranaka, dok je dio opozicije najavio bojkot. Za mjesto gradonačelnika Tbilisija kandidovalo se devet osoba, među kojima je i aktuelni gradonačelnik Kaha Kaladze, član "Gruzijskog sna".

demonstracije Gruzija izbori

