Sve podsjeća na ukrajinski scenario: Zbog čega je došlo do masovnih protesta u Gruziji?

Zbog čega je došlo do masovnih protesta u Gruziji, da li ovoj državi može da se dogodi Majdan?

Izvor: EPA-EFE/DAVID MDZINARISHVILI

Gruziju posljednjih dana potresajuprotesti nakon odluke vlade da odloži dugoočekivane pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji. Ta odluka izazvala je gnjev među građanima.

Napetosti u ovoj bivšoj sovjetskoj republici sa više od 3 miliona stanovnika kulminiraju već mjesecima. Kritičari optužuju vladajuću stranku "Gruzijski san" za sve autoritarniju politiku koja se približava Rusiji, udaljavajući zemlju od Zapada.

Protesti koji traju danima postali su sve žešći. Prošle nedjelje došlo je do pravog okršaja kada su demonstranti gađali policiju pirotehničkim sredstvima, a ona njih suzavcem i vodenim topovima. Snimci sa protesta obišle su svijet.

Šta je izazvalo proteste?

Napetosti su se pojačale krajem oktobra kada je "Gruzijski san" proglasio pobjedu na izborima, čije rezultate opozicija ne priznaje, a koji su viđeni kao referendum o ulasku u EU.

Gruzijci već godinama teže članstvu u EU, a taj cilj je ugrađen i u ustav zemlje. Prema anketama, većina građana podržava evropski put.

Međutim, 28. novembra vlada je najavila zaokret od Evrope, što je izazvalo široko negodovanje. Premijer Irakli Kobahidze izjavio je da će Gruzija pauzirati pregovore o pridruživanju EU do 2028. godine, nakon što je Evropski parlament odbacio rezultate izbora u zemlji zbog navodnih neregularnosti.

Vladajuća stranka optužila je EU za pokušaj "ucijene" kako bi izazvala revoluciju.

Šta se dešava na protestima?

Hiljade proevropski orijentisanih Gruzijaca izašle su na ulice glavnog grada - Tbilisija, mašući gruzijskim i zastavama EU. Policija je upotrebila vodene topove i suzavac, dok su maskirani muškarci napadali okupljene.

Protesti su se proširili na još nekoliko gradova, gdje su demonstranti blokirali puteve i gađali lokalne kancelarije vladajuće stranke jajima. Više od 100 ljudi je uhapšeno, a desetine su povrijeđene.

Među uhapšenima na protestima je i bivši srpski reprezentativac u rvanju, Zurab Datunašvili. On je u Tbilisiju bio dio protesta zbog kojih je na kraju završio "iza rešetaka" i to pošto je došlo do fizičkog obračuna sa policijom.

Međunarodna zajednica osudila je nasilje policije. I aktuelna predsednica Salome Zurabišvili, prozapadno orijentisana političarka, kritikovala je brutalnu reakciju vlasti, poredeći je sa "ruskom represijom."

SAD su osudile "pretjeranu upotrebu sile" i najavile obustavu strateškog partnerstva sa Gruzijom zbog antidemokratskih poteza vlade. EU je izrazila podršku Gruzijcima koji se zalažu za evropsku budućnost i upozorila na posledice udaljavanja od demokratskih principa.

Šta kaže Rusija?

Rusija je negirala umiješanost u situaciju, ali je Kremlj kritikovao pokušaje destabilizacije Gruzije. Zvaničnici u Moskvi porede proteste sa Majdanom u Ukrajini 2014. godine.

Moskva je zapadnu reakciju na izbore u Gruziji okarakterisala kao strano miješanje.

"Sve što se dešava u Gruziji je njeno unutrašnje pitanje. Nismo se miješali i nemamo namjeru da se miješamo u te procese", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenio Njujork tajms.

Pogledajte fotografije sa ulica Tbilisija:

On je naveo da je Moskva primijetila "pokušaj destabilizacije situacije" aludirajući na to da Zapad pokušava da izazove političku krizu.

Uporedio je dešavanja u Gruziji sa tzv. Narandžastom revolucijom u Ukrajini 2004. godine i Majdanskom revolucijom 2013. godine, kada su masovni protesti doveli do svrgavanja proruski orijentisanih vlada u Kijevu, rekavši da vidi "direktnu paralelu."

Ova dešavanja pažljivo se prate u Ukrajini, gdje ljudi proteste u Gruziji vide kao do iste borbe koju oni vode protiv ruskog uticaja.

Ukrajinski scenario se neće ponoviti

Premijer Gruzije Irakli Kobahidze takođe je pomenuo Majdan, poručivši da" ukrajinski scenario ne može da se ponovi u Gruziji".

"Radikali i njihovi strani pokrovitelji uvijek pokušavaju da smisle razlog za pokušaj nemira u zemlji i ukrajinizacije Gruzije. Oni još nisu shvatili da je, za razliku od Ukrajine 2013. godine, Gruzija nezavisna država sa jakim institucijama i većinom u parlamentu... Scenario Majdan ne može da se primijeni u Gruziji. Gruzija je država i gruzijska država to neće dozvoliti", rekao je Kobahidze na konferenciji za novinare.

Kako je istakao, Gruzija nije zaustavila proces evropskih integracija, već da Gruzija nastavlja da ispunjava sve obaveze u vezi sa evropskim integracijama.

Premijer Kobahidze odbacio je kritike Zapada i insistira da "Gruzijski san" ostaje posvećen evropskom putu, ali da se protivi "ucenama" EU.

Ipak, mnogi Gruzijci, uključujući stotine diplomata, sve više sumnjaju u namjere vlade, opisujući odluku o odlaganju pregovora kao nezakonitu i antidemokratsku.