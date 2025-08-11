logo
Tramp šalje Nacionalnu gardu u Vašington i preuzima kontrolu nad policijom

Autor Nikolina Damjanić
Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da će angažovati Nacionalnu gardu da pomogne u obnavljanju javne bezbjednosti u Vašingtonu.

"Raspoređujem Nacionalnu gardu da pomogne u obnavljanju zakonskog poretka i javne bezbjednosti u Vašingtonu", rekao je Tramp na konferenciji za novinare.

On je rekao da će vašingtonska policijska uprava biti stavljena pod neposrednu federalnu kontrolu da bi se olakšalo obnavljanje reda u američkoj prijestonici.

Američka služba za imigraciju i carine, Federalni istražni biro, Nacionalna garda i Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost dobili su instrukcije da se pripreme za potencijalno raspoređivanje trupa.

"Zvanično se pozivam na član 740 Zakona o samoupravi Distrikta Kolumbija, znate šta je to, i stavljam vašingtonsku policijsku upravu pod direktnu federalnu kontrolu", rekao je Tramp.

Tramp je prethodno objavio da će "osloboditi" Vašington od kriminala i beskućnika i ponovo učiniti ovaj grad velikim.

(Srna/MONDO)

Donald Tramp

