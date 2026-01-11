logo
Petnaestogodišnjak napao učenicu nožem, određen mu pritvor

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Istražni sudija Okružnog suda u Murskoj Soboti odredio je jednomjesečni pritvor petnaestogodišnjaku osumnjičenom da je u Srednjoj medicinskoj školi u Rakičanu nožem posjekao učenicu, saopštila je Policijska uprava.

Pritvor za maloljetnika koji je napao učenicu nožem u Sloveniji Izvor: Shutterstock

Šef sektora kriminalističke policije u Policijskoj upravi Murska Sobota Bojan Rous izjavio je da je učenika prvog razreda ove škole, koji je u petak, 9. januara, nožem povrijedio učenicu četvrtog razreda, policija uhapsila ubrzo nakon napada.

Osumnjičen je za krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nanošenje lakih tjelesnih povreda.

Prema navodima policije, učenica je zadobila lakše povrede i već je na kućnoj njezi.

Direktor škole Zlatka Lebar izjavila je u petak da je incident ubrzo primijećen i da su preduzete hitne mjere u skladu sa bezbjednosnim protokolima.

Učenici i zaposleni su se zaključali u učionicama u kojima se održavala nastava i čekali dalja uputstva. Nakon što ih je policija obavijestila da je opasnost prošla, učenici su napustili učionice.

Nastava u školi biće nastavljena sutra po rasporedu.

