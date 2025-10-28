Pucnjava u romskim naseljima kod Novog Mesta, specijalci na terenu

U blizini romskih naselja Žabjak i Šmihel kod Novog Mesta večeras je došlo do pucnjave, potvrdila je Policijska uprava Novo Mesto.

Za sada nema informacija o povrijeđenima, a na terenu su specijalne policijske jedinice koje pretražuju područje.

Gradonačelnik Gregor Macedoni rekao je da se čulo više rafala ispaljenih na otvorenom prostoru.

"Nažalost, to je jedna od učestalih pojava u našem gradu. Više puta sam upozoravao da imamo previše oružja koje ne treba da bude dostupno djeci i psihički nestabilnim osobama", izjavio je Macedoni, prenose slovenački mediji.

Pucnjava se dogodila neposredno nakon završetka vanredne sjednice gradskog vijeća na kojoj su predstavnici slovenačke Vlade predstavili niz mjera za suzbijanje kriminala, te takozvani "Šutarov zakon".

Taj zakon nosi ime Aleša Šutara, 48-godišnjeg muškarca iz Novog Mesta koji je ubijen proteklog vikenda ispred lokalnog noćnog kluba dok je pokušavao da odbrani sina od napada grupe Roma.

Njegova smrt izazvala je šok u Sloveniji i talas protesta.

Na glavnom trgu u Novom Mestu okupilo se nekoliko hiljada ljudi koji su tražili strože kazne za nasilje, ukidanje socijalnih davanja za počinioce krivičnih djela, te bolju integraciju romske djece u obrazovni sistem.

Jedan broj okupljenih skandirao je i rasističke poruke protiv Roma, a policija je morala da interveniše kako bi spriječila sukobe.

Slovenački premijer Robert Golob je na sjednici gradskog vijeća najavio pooštravanje kaznene politike i dodatna ovlaštenja policiji, naročito pri provođenju racija i nadzora u bezbjednosno rizičnim područjima.

"Ne želimo hvatati pojedince, već uspostaviti red i mir te iskorijeniti oružje, drogu i imovinu nepoznatog porijekla", rekao je Golob.

On je najavio i socijalne mjere, među kojima ukidanje dječijeg doplatka za maloljetne majke, što je izazvalo rasprave u javnosti.

Vlada planira da uputi prijedlog zakona u parlament do 10. novembra, a očekuje se da bi ga poslanici mogli usvojiti do kraja mjeseca.

Nakon ubistva Aleša Šutara, ostavke su podnijeli ministar pravosuđa Andreja Katič i ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar, uz objašnjenje da preuzimaju političku odgovornost za propuste u sistemu.

Dvadesetjednogodišnjem Romu, osumnjičenom da je nasmrt pretukao Šutara, juče je određen pritvor.