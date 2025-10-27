logo
Zlostavljao maloljetnike, bio nasilnik i vršio krađe: Jezivi detalji o životu napadača iz Slovenije

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Sabrijan Jurkovič (21), koji je kao maloljetnik bio evidentiran za imovinska i nasilna krivična djela uključujući se**ualno zlostavljanje, uhapšen je zbog ubistva u Novom Mestu.

Detalji iz prošlosti napadača iz Novog Mesta Izvor: Facebook/PrintScreen

Istražni sudija u Novom Mestu odredio je pritvor Sabrijanu Jurkoviču, 21-godišnjaku osumnjičenom za ubistvo koje je potreslo Sloveniju i izazvalo ostavke dvoje ministara, prenosi agencija STA.

Napad se dogodio u subotu rano ujutru ispred bara, kada je počinitelj udario 48-godišnjeg muškarca toliko snažno da je pao na tlo i preminuo od posljedica povreda. Napadnuti muškarac je tog dana došao po sina koji ga je pozvao i rekao da mu prijeti grupa Roma, prenijeli su slovenački mediji.

Na sudu je saopšteno da osumnjičeni nije priznao krivicu. Prijeti mu kazna od pet do 15 godina zatvora. Napadač je kao maloljetnik bio evidentiran za imovinska krivična djela i djela sa elementima nasilja, uključujući se**ualno zlostavljanje osobe mlađe od 15 godina.

Policija smatra da je reč o jednom napadaču, ali ističe da i dalje intenzivno istražuje i prikuplja informacije, pregledajući sve dostupne snimke, navodi agencija.

Slovenački premijer Robert Golob u nedelju je zbog incidenta u Novom Mestu prihvatio ostavke ministarke pravde Andreje Katič i ministra unutrašnjih poslova Boštjana Poklukara.

