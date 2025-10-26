Slovenačka vlada pooštrila mjere nakon smrtonosnog napada u Novom Mestu

Nakon tragičnog napada na 48-godišnjeg muškarca, slovenačka vlada održala je hitan sastanak i najavila niz mjera za poboljšanje bezbjednosti, prenosi portal Delo.

Izvor: Shutterstock

Državni sekretar za nacionalnu i međunarodnu bezbjednost, Vojko Volk, naglasio je da je neophodna brza reakcija kako bi se građanima vratilo povjerenje u sigurnost, piše Index.

"Cilj je da odmah reagujemo i pokažemo da želimo uspostaviti nadzor nad situacijom. Struka i policija učiniće sve što zakon dopušta, a politika će na srednji rok preduzeti potrebne mjere," rekao je Volk.

Vijeće za nacionalnu bezbjednost predložilo je pojačanje Policijske uprave Novo Mesto policajcima iz drugih jedinica, a po potrebi biće angažovana i posebna policijska jedinica. Volk je najavio i osnivanje koordinacione grupe, koja će pratiti situaciju na terenu.

Glavna državna tužiteljka, Katarina Bergant, izjavila je da je državno tužilaštvo pooštilo politiku kažnjavanja, posebno kod povratnika i nasilnih djela.

Premijer Robert Golob najavio je pripremu paketa zakonskih izmjena radi efikasnijeg odgovora na pogoršanu bezbjednosnu situaciju. Predsjednik Vrhovnog suda, Miodrag Đorđević, istakao je da je pravosuđe poslednje u lancu i da za rješavanje ovakvih slučajeva treba efikasno zakonodavstvo, policija i tužilaštvo.

Do reakcije vlasti došlo je nakon napada u noći s petka na subotu, kada je muškarac došao po sina pred lokal u Novom Mestu jer mu je navodno prijetila grupa Roma. Napadom je teško povređen i kasnije preminuo u bolnici.