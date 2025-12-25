logo
Istorijski iskorak u Bijeljini: Prve laserske operacije vena u javnom zdravstvu Srpske

Istorijski iskorak u Bijeljini: Prve laserske operacije vena u javnom zdravstvu Srpske

Autor Dušan Volaš

Autor Dušan Volaš
0

Bolnica "Sveti Vračevi” napravila je istorijski iskorak u domaćem zdravstvu uspješnim izvođenjem prvih laserskih operacija proširenih vena nogu. Ovim zahvatom, Bijeljina je postala prva javna zdravstvena ustanova u RS koja primjenjuje savremenu lasersku EVLA metodu.

U bijeljinskoj bolnici obavljena prva laserska operacija proširenih vena Izvor: JZU Bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina

Dosadašnji pristup liječenju proširenih vena u ovoj ustanovi oslanjao se isključivo na klasičnu otvorenu hirurgiju. Nabavkom savremene opreme i edukacijom kadra, pacijentima je sada dostupna minimalno invazivna intervencija.

"Zahvaljujući razumijevanju rukovodstva, nabavljena je laserska oprema koja omogućava intervenciju uz lokalnu anesteziju, znatno brži oporavak i manji rizik od komplikacija", izjavio je načelnik Odjeljenja za hirurške grane, prim. dr Slobodan Lovrić.

Operacije je uspješno izveo tim vaskularnih hirurga: dr Nemanja Janković, dr Jovica Vidović i dr Igor Lovrić, uz podršku anesteziološkog tima predvođenog dr Oljom Dabić Divljan i dr Aleksandrom Savić.

Prvih pet pacijenata već je otpušteno na kućno liječenje, samo dan nakon zahvata. Među njima je i Mirjana Josipović, prosvjetni radnik u penziji, koja ističe važnost dostupnosti ove metode u državnom sektoru.

"Jednu nogu sam ranije operisala klasičnom metodom, a za drugu sam svjesno čekala laser. Razlika je ogromna. Posebno je važno što se ovo sada radi u državnoj bolnici, jer su privatne klinike za većinu nas finansijski nedostupne", naglasila je Josipovićeva.

Slično iskustvo dijeli i Đorđe Tomić iz Zagona, koji potvrđuje da je lasersko uklanjanje vena daleko lakše jer nema problema sa anestezijom i pacijent odmah staje na nogu.

Šta je EVLA metoda?

Endovenska laserska ablacija je postupak kojim se oštećena vena zatvara iznutra pomoću laserske energije. Ova metoda eliminiše bol i otoke, smanjuje rizik od tromboze, ostavlja minimalne ožiljke i omogućava skoro trenutan povratak svakodnevnim aktivnostima.

"U narednom periodu očekuje se da EVLA postane jedna od najčešće izvođenih procedura u okviru vaskularne hirurgije u bijeljinskoj bolnici, uz dodatno rasterećenje pacijenata i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite", navode iz bijeljinske bolnice.

