BHANSA podiže nivo pripravnosti: BiH sprema vazdušni prostor za preusmjerene letove zbog krize na Bliskom istoku

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH (BHANSA) od četvrtka, 19. marta, povećaće operativne kapacitete u vazdušnom prostoru BiH da bi sistem bio spreman za moguće promjene u međunarodnim tokovima vazdušnog saobraćaja izazvane krizom na Bliskom istoku.

Na snazi će biti povećana sektorska dostupnost i kapaciteti postojećih sektora da bi funkcionisanje evropske mreže vazdušnog saobraćaja bilo stabilno i protočno, saopšteno je iz BHANSA.

Ova odluka je donesena u koordinaciji sa Eurokontrolom nakon procjena da bi zatvaranje vazdušnih prostora Irana, Iraka, Sirije i Jemena u narednih osam sedmica moglo dovesti do znatnog preusmjeravanja interkontinentalnih letova prema jugoistočnoj Evropi, uključujući i BiH.

Iz BHANSA navode da su prve posljedice krize već zabilježene, s obzirom na to da su letovi koji su se u trenutku zatvaranja vazdušnih prostora pogođenih zemalja već nalazili u vazduhu morali biti preusmjereni na alternativne rute, te da je pojačani tranzitni saobraćaj kroz vazdušni prostor BiH opslužen bez operativnih poteškoća.

BHANSA će nastaviti svakodnevno pratiti razvoj situacije u saradnji sa Eurokontrolom i prema potrebi prilagođavati operativne kapacitete da bi osigurala bezbjednost, protočnost i stabilnost vazdušnog saobraćaja iznad BiH, ističe se u saopštenju.

