Deblokiran račun BHANSA-e: Odmrznuto više od 25 miliona KM

Sud u Briselu odblokirao je sredstva BHANSA-i koja su zamrznuta na računu od 21.marta, a po zahtjevu slovenačke firme Vijadukt na osnovu međunarodne arbitraže.

Izvor: BHANSA

Sud je postupio po zahtjevu Pravobranilaštva BiH, objavio je portal Raport.

Naime, kako je Ministarstvo finansija BiH dug isplatilo, u iznosu većem od 110 miliona maraka, Pravobranilaštvo je tražilo da se račun odmrzne, nudeći dokaz da je dug plaćen i da više nema osnova za blokadom.

Radi se o sredstvima Evropske organizacije za sigurnost vazdušne plovidbe (Eurocontrol) koja je zaustavila isplatu naknada BHANSA -i, što je bila posljedica međunarodne sudske presude protiv države BiH.

Radi se o blokiranih preko 25 miliona maraka koja su sada operativna.

Iako BHANSA nije bila strana u arbitražnom sporu, Slovenci su pokrenuli blokadu računa i BHANSA-e, kao i imovine Centralne banke, navodi Raport.