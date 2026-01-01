logo
Određen pritvor muškarcu koji je ranjen tokom provale u kuću u Trebinju

Određen pritvor muškarcu koji je ranjen tokom provale u kuću u Trebinju

Autor Dušan Volaš
0

Osnovni sud u Trebinju odredio je jednomjesečni pritvor muškarcu S.B. (28) iz tog grada, osumnjičenom za pucnjavu 30. decembra u kući u naselju Vinogradi.

Određen pritvor muškarcu koji je ranjen tokom provale u kuću u Trebinju Izvor: RTRS

S.B. je osumnjičen za krivična djela izazivanje opšte opasnosti, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, te narušavanje nepovredivosti stana, saopšteno je iz Okružnog tužilaštva u Trebinju.

Pritvor po rješenju Osnovnog suda može trajati najduže mjesec dana, počevši od 30. decembra.

Iz tužilaštva je ranije saopšteno da je lice S.B. povrijeđeno iz vatrenog oružja prilikom fizičkog sukoba sa Z.T, u čiju kuću je provalilo.

