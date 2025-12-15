Detalji nesreće kod Trebinja: Poginuo maloljetni suvozač, vozač nije položio vozački ispit

Maloljetno lice je poginulo, a dva su povrijeđena kada je automobil "pežo" sletio s puta i prevrnuo se u mjestu Tuli kod Trebinja, saopšteno je iz trebinjskog Okružnog javnog tužilaštva.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Lakše su povrijeđeni vozač D.G. i saputnik u automobilu A.V. Maloljetno lice nalazilo se na mjestu suvozača.

Uviđajem je utvrđeno da je vozač, krećući se iz pravca Trebinja ka Herceg Novom, iz neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je vozilo sletjelo sa puta i prevrnulo se.

Iz Tužilaštva su naveli da vozač automobila nije imao položen vozački ispit, a izvršenim alkotestiranjem nije utvrđeno prisustvo alkohola u krvi.

Naređena je obdukcija tijela stradalog maloljetnog lica.

Saobraćajna nesreća dogodila se juče u 16.10 časova.

(Srna)