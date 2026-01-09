Ova firma ima "zaposlenih" 11 mačaka: Nevjerovatan slučaj zaprepastio ljude širom svijeta

Japanska firma zaposlila je 11 mačaka kao "kolege", koje pomažu u smanjenju stresa, jačanju timskog duha i stvaranju opuštenije atmosfere na poslu.

Izvor: Svetlana Rey/Shutterstock

Kompanija Qnote Inc. iz Tokija ima 11 "krznenih kolega" koji poboljšavaju raspoloženje i timsku atmosferu u kancelariji.

Jedna inženjerska firma iz Tokija dokazala je da radno okruženje ne mora uvijek da bude strogo i formalno kako bi bilo efikasno.

Firma Qnote Inc. zapošljava čak 11 mačaka kao zvanične članove svog prodajnog sektora. Njihove "radne obaveze" uključuju smanjenje stresa među zaposlenima i doprinos pozitivnom imidžu kompanije na društvenim mrežama.

Prva mačka stigla je u kancelarije Qnotea još 2004. godine. Iskustvo se pokazalo toliko pozitivnim da je kompanija vremenom nastavila da "zapošljava" nove mačje saradnike. Prema riječima zaposlenih i menadžmenta, prisustvo mačaka značajno je unaprijedilo međuljudsku komunikaciju, opštu atmosferu u timu i osjećaj pripadnosti među kolegama.

Zbog stalnog boravka mačaka, kancelarijski prostor je čak adaptiran i renoviran. Uvedeni su prolazi, penjalice i posebna mjesta za odmor, kako bi se životinje nesmetano kretale i osjećale sigurno u radnom okruženju.

Takav pristup doprinio je stvaranju opuštenije i fleksibilnije radne kulture.

Zaposleni ističu da česte, ali nenametljive "intervencije" mačaka tokom radnog dana, bilo da se pojave na tastaturi, u krilu ili tokom sastanka, predstavljaju prijatan predah od poslovnih obaveza i pomažu u smanjenju pritiska. Umjesto da ometaju rad, ove pauze, kako tvrde, podstiču kreativnost i bolje raspoloženje.

(Kamatica/MONDO)