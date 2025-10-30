Obustavljeno usvajanje crnih mačaka ovog mjeseca: Razlog je praznik u kojem se te životinje koriste u ritualima

Gradske vlasti u španskom gradu Terasi privremeno su obustavile usvajanje crnih mačaka tokom ovog mjeseca kako bi spriječile njihovu zloupotrebu u ritualima i sujevernim obredima za Noć vještica.

Izvor: DavidTB/Shutterstock

Grad Terasa, koji se nalazi u blizini Barselone, donio je odluku da do kraja oktobra zabrani usvajanje crnih mačaka, jer su se pojavili slučajevi u kojima se te životinje koriste u "proslavama" ili ritualima povezanim s Noći vještica.

Lokalne vlasti kažu da je riječ o neuobičajenoj, ali neophodnoj mjeri.

"Udruženja i građani su nas upozorili da postoje ljudi koji žele da usvoje crnu mačku isključivo radi ritualnih svrha. Zato smo morali da izdamо nalog kojim se do daljeg obustavlja usvajanje i privremeno zbrinjavanje crnih mačaka tokom Noći vještica", objasnio je zamjenik gradonačelnika Nojel Djuk na društvenim mrežama.

"U Terasi, ako želite da usvojite crnu mačku, moći ćete to da uradite tek poslije Noći vještica i uz dokaz da ćete je zaista njegovati i voleti," dodao je on.

Iako djeluje kao sujeverje iz prošlih vremena, udruženja za zaštitu životinja tvrde da svake godine raste broj onih koji traže crne mačke kao dio kostima, scenografije ili, još gore, za korišćenje u obredima vračanja.

Sujeverje i crne mačke

Odluka Terase slijedi primjer drugih gradova koji već ograničavaju usvajanje crnih, a u manjoj mjeri i bijelih mačaka, uoči 31. oktobra.

Dok se crne mačke i dalje smatraju simbolom nesreće i mračnih sila, bele se često povezuju s čistoćom i srećom. U svakom slučaju, obe vrste dijele istu sudbinu: žrtve su ljudskog sujeverja.

Još od srednjeg vijeka, crne mačke se dovode u vezu sa vještičarenjem, urokom i lošom srećom. U Španiji, one se često pominju zajedno s datumom utorka 13, polomljenim ogledalom ili prolaskom ispod merdevina, znacima koje valja izbjeći. Danas, njihova loša reputacija opstaje, samo prerušena u "festivalski običaj".

Zbog toga udruženja za zaštitu životinja podsećaju: mačke, bez obzira na boju, nisu amajlije ni dekoracija već živa bića. I ove Noći vještica, barem u Terasi, neće biti dio nijednog rituala.

(EUpravo zato)