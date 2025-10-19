logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crne mačke pod zaštitom: Katalonski grad zabranio njihovo usvajanje pred Noć vještica

Crne mačke pod zaštitom: Katalonski grad zabranio njihovo usvajanje pred Noć vještica

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Španski grad Terasa, na sjeveroistoku Katalonije, privremeno je zabranio usvajanje crnih mačaka iz skloništa za životinje da bi se spriječili potencijalno zloslutni rituali tokom "Noći vještica".

Zabranjeno usvajanje crnih mačaka pred Noć vještica Izvor: @Jmwiehl via Twenty20

Zahtjevi za njegovanje ili usvajanje crnih mačaka biće odbijani od 6. oktobra do 10. novembra da bi se životinje zaštitile od povređivanja ili korištenja kao rekviziti, saopštila je lokalna služba za zaštitu životinja.

Zamjenik gradonačelnika Noel Duke rekao je javnom servisu RTVE da se broj zahtjeva za usvajanje crnih mačaka obično povećava oko "Noći vještica".

Gradsko vijeće Terase saopštilo je da nije bilo zabilježenih slučajeva okrutnosti prema crnim mačkama, ali da je bilo incidenata u drugim oblastima. Odluka je donesena nakon što su grupe za zaštitu životinja uputile upozorenje.

Crne mačke se u zapadnoj kulturi često povezuju sa vračanjem i smatraju se znakom loše sreće, ali mnoge druge kulture, uključujući Japan i Egipat, vide ih kao simbole prosperiteta i bogatstva. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Španija mačke noć vještica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA