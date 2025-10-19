Crne mačke pod zaštitom: Katalonski grad zabranio njihovo usvajanje pred Noć vještica

Španski grad Terasa, na sjeveroistoku Katalonije, privremeno je zabranio usvajanje crnih mačaka iz skloništa za životinje da bi se spriječili potencijalno zloslutni rituali tokom "Noći vještica".

Izvor: @Jmwiehl via Twenty20

Zahtjevi za njegovanje ili usvajanje crnih mačaka biće odbijani od 6. oktobra do 10. novembra da bi se životinje zaštitile od povređivanja ili korištenja kao rekviziti, saopštila je lokalna služba za zaštitu životinja.

Zamjenik gradonačelnika Noel Duke rekao je javnom servisu RTVE da se broj zahtjeva za usvajanje crnih mačaka obično povećava oko "Noći vještica".

Gradsko vijeće Terase saopštilo je da nije bilo zabilježenih slučajeva okrutnosti prema crnim mačkama, ali da je bilo incidenata u drugim oblastima. Odluka je donesena nakon što su grupe za zaštitu životinja uputile upozorenje.

Crne mačke se u zapadnoj kulturi često povezuju sa vračanjem i smatraju se znakom loše sreće, ali mnoge druge kulture, uključujući Japan i Egipat, vide ih kao simbole prosperiteta i bogatstva.

(Srna)