Zima nije ista za sve pse: Veterinar objasnio koje rase su najugroženije

Mislite da su snažni i opasni, a ne podnose mraz, rekao je veterinar Branimir Lazić.

Branimir Lazić, veterinar, gostovao je u emisiji "Uranak" na televiziji K1 i govorio o tome kako različite rase pasa podnose niske temperature i hladno vrijeme.

"Svi psi slabo podnose vremenske uslove, neki su se adaptirali kroz evoluciju, a neke pse i vlasnici adaptiraju na oštrije vremenske prilike. Vlasnik može, ako je pas ovčarski i živi napolju jer je tako predodređen, da mu napravi sklonište, da ga hrani bolje, da pokuša higijenu dlačnog pokrivača da podigne na viši nivo ako primijeti neke ledenice na krznu, da ih iščetkavanjem skine ili čak i ošiša, a mnogi vlasnici ovčarskih pasa na planini ih puštaju u tor, nalože im i oblože kućicu slamom", rekao je Branimir.

Veterinar se dotakao kratkodlakih rasa.

"Kratkodlaki psi, poput američkog staforda, djeluju snažno i opasno, ali jako slabo podnose hladno vrijeme. Već temperatura ispod sedam stepeni njima smeta. Preporučuje se za kućne pse, ako izlaze napolje, da imaju jaknu koja je nepromočiva i krzno. Psu treba zaštititi šape, vrh repa i uši jer su jako osjetljivi na smrzavanje", rekao je Lazić i upozorio na šape.

"Šape su posebno ugrožene kada pas hoda po ledu ili hladnoj vodi dok se led otapa, a dodatni problem je i so. Na tržištu postoje kreme za šape koje mogu da se namažu prije izlaska napolje, a postoje i patike za osjetljive pse, što je najpreporučljivije za čivave", objasnio je veterinar.

Psi sa dužom dlakom lakše podnose hladnoću, ali je ishrana u zimskom periodu jako bitna, istakao je veterinar.

"Hrana bi trebalo da bude kaloričnija i preporučuje se da čak i do 25 odsto obroka bude bogatiji, sa masnim kiselinama. Retriveri su nekada bili predodređeni za lov u sjevernim vodama i njihova kvalitetna dlaka štiti od hladnoće", rekao je Lazić i dodao da manji psi teže podnose hladnoću.

"Manja površina tijela se brže hladi. Osjetljive rase trebalo bi da borave napolju kraće, da obave šta treba i da se vrate kući pri ekstremnim temperaturama", rekao je veterinar i upozorio vlasnike da posebno obrate pažnju na male i osjetljive rase pasa tokom niskih temperatura.

"Ne treba zaboraviti da su respiratorni i urinarni sistem jako ugroženi. Samim udisanjem hladnog vazduha mogu biti pogođeni, pa se češće javlja bronhitis kod pasa nego u drugim periodima godine. Treba obući psa i razmisliti o skraćivanju šetnje, vodeći ih samo u higijenske šetnje", objasnio je veterinar.

