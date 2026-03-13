Zašto je petak 13. baksuzan dan? Etnološkinja otkriva razloge sujevjerja i simboliku broja

Etnološkinja Snežana Ašanin objašnjava tradiciju i sujevjerja vezana za ovaj datum i broj trinaest.

Izvor: Rina

Ako ste danas nešto izgubili, stala su vam kola ili ste se posvađali sa nekim... sve te nevolje mogli biste da pripišete današnjem danu, jer petak 13. za mnoge je najbaksuzniji u godini jer i ovaj dan, ali i broj imaju dugu tradiciju simbola loše sreće, a njihova kombinacija čini se da je najubojitija.

"Veruje se da je srećan broj 12 koji daje neku ravnotežu jer imate 12 meseci u godini i 12 apostola, 12 puta se čitaju odrđene molitve i odjednom kad se doda još jedan broj on poremeti, kako se veruje, taj red", kaže za RINU etnolog Snežana Ašanin.

Iz straha da im petak 13. može donijeti nesreću mnogi na današnji dan otkazuju putovanja i poslovne sastanke.

"Na pojedinim željezničkim i autobuskim stanicama ne postoje peroni sa brojem trinaest, već postoji 12A i onda zatim slijedi četrnaest. Često se izbjegava kupovina stanova na trinaestom spratu. Ljudi se na taj način štite od postojećeg vjerovanja o baksuznom broju", izjavila je Ašanin.

Ona je takođe pomenula kao primjer i 1307. godinu kada je bio petak 13. kada su Papa i francuski kralj Filip IV protjerivali jeretike, kao i da je 13. gost na Tajnoj večeri bio Juda koji je izdao Hrista, pa možda i zbog toga u narodu postoji vjerovanje da je petak 13. baksuzan dan.

"Ipak u hrišćanskom religiji to uopšte nema nikakve veze, jer je od Boga svaki dan blagosloven i tako ga treba živjeti", rekla je Snežana Ašanin etnolog Narodnog muzeja u Čačku.

Negativnim mislima i uvjerenjima podsvjesno se podstiču nezgode i loša sreća i zato ako ste sujevjerni danas ne započinjite nikakav posao i pokušajte da prespavate dok ne svane 14. oktobar, a uostalom sutra počinje i vikend koji vam možda baš donese sreću.