Italija platila 30 miliona evra za rijetki portret Karavađa: Nakon decenija konačno je dostupan javnosti

Italijanska država otkupila je izuzetno rijedak portret slavnog baroknog slikara Karavađa za čak 30 miliona evra, nakon više od godinu dana pregovora.

Slika iz 16. vijeka, koja prikazuje papu Urbana VIII, godinama je bila u privatnoj kolekciji, a sada će postati dio stalne postavke u Rimu.

Riječ je o jednoj od najvećih suma koju je država ikada izdvojila za jedno umjetničko djelo, saopštilo je italijansko Ministarstvo kulture.

Slika je nastala oko 1598. godine i prikazuje monsinjora Mafea Barberinija, uticajnog sveštenika koji je kasnije postao papa Urban VIII i veliki pokrovitelj umjetnosti u svom vremenu.

Delo je godinama bilo u privatnoj kolekciji u Firenci, a stručnjaci su ga pripisali Karavađu 1963. godine. Javnosti je prvi put predstavljeno tek 2024. u rimskoj Palati Barberini, gde će sada postati deo stalne muzejske postavke.

Ministar kulture Alesandro Đuli izjavio je da je poslije više od godinu dana pregovora država uspjela da obezbijedi ovo izuzetno remek-djelo. On je naglasio da je kupovina dio šire strategije očuvanja nacionalne kulturne baštine i sprečavanja da značajna umetnička djela završe u privatnim kolekcijama.

Ova akvizicija dolazi samo mjesec dana nakon što je Ministarstvo kulture kupilo i sliku "Ecce Homo" renesansnog majstora Antonela da Mesine za 14,9 miliona dolara, neposredno prije nego što je trebalo da bude ponuđena na aukciji u Njujorku.

Karavađo, čije je pravo ime bilo Mikelanđelo Merizi, poznat je po tehnici kjaroskuro, snažnom kontrastu svjetla i sjenke kojim je postizao dramatičan i gotovo živ efekat na svojim slikama. Umro je 1610. godine, u kasnim tridesetim, nakon burnog života.

Portret budućeg pape Urbana VIII spada među rijetke sačuvane Karavađove portrete, jer su mnogi drugi izgubljeni ili uništeni. Smatra se da je u svijetu sačuvano svega oko 60 djela koja se pripisuju ovom slikaru, a većina njih ima religijsku tematiku.

Na slici je Barberini prikazan kako sjedi, sa bradom, dok diskretnim pokretom desne ruke izgleda kao da daje određena uputstva.

Iz Ministarstva kulture poručuju da planiraju da i ubuduće otkupljuju značajna umjetnička djela, kako bi ona bila dostupna istraživačima i ljubiteljima umjetnosti, umjesto da završe na privatnom tržištu.

