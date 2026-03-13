Zašto nije dobro da dijete sa 3 godine zna da čita? Dječji psiholog objašnjava posljedice "ubrzanog" razvoja

Dječja psihološkinja objašnjava posljedice ubrzanog razvoja, odnosno kako to što djecu nešto učimo kada za to nije vrijeme može da utiče na njihov dalji razvoj.

Rani razvoj djeteta podrazumijeva olakšavanje razvoja mišljenja u svakoj fazi ranog djetinjstva i stvaranje podsticajnog okruženja.

Roditelji često rani razvoj shvataju pogrešno, kao da dijete treba da nauči da čita sa tri godine, što nije baš dobro i može da ima posljedice.

Kada u kuću stigne beba, naročito kada je prvo dijete, mame i tate budno prate "kalendar razvoja". Mjesec za mjesecom, mame posvećeno prate kada njihovo dijete treba da se prevrne na stomak, kada da uhvati zvečku i kada može da sjedi, stoji i hoda. Raduju se kada njihovo dijete sve to uradi na vrijeme, ili čak malo ranije. Naravno, svaki roditelj želi da mu je dijete prije svega zdravo, ali i pametno, pa se tako mame i tate oduševljavaju kada dijete već sa dvije-tri godine zna slova, recimo, ali to i nije baš tako "naivno" i divno kako se čini.

Zašto previše brz odnosno napredan razvoj nije baš uvijek dobar objasnila je dječja psihološkinja Ljudmila Lopina.

O senzitivnom periodu razvoja

Postoje senzitivni periodi u razvoju koji su univerzalni za sve, a to su periodi koji su optimalni za razvoj određenih vještina kod djece. Tako, na primjer, ako se propusti period percepcije finih detalja (do dvije godine), motorički razvoj (do 4,5 godine) to može kasnije da ostavi posljedice na različite stvar. Zbog propuštenih prethodnih perioda razvoja percepcije finih detalja i motoričkog razvoja, kasnije će "patiti" razvoj govora (do 5 godina), što će dovesti do problema u komunikaciji (do 7 godina).

Dakle, tako prvak dolazi u školu sa lošim govorom, nerazvijenim vještinama i problemima u komunikaciji. Ali, na časovima ranog razvoja su ga naučili da čita?! Roditelji su ponosni na njegovu tehniku čitanja i umijeće sabiranja i oduzimanja. Ali, važno je ne samo naučiti vještinu, već ga naučiti da uči. I svaka faza uzrasta doprinosi tome.

Period 2-3 godine

U uzrastu od 2-3 godine, kod djeteta se razvija percepcija finih detalja. Kakvu vrstu razmišljanja dijete ima u ovom uzrastu? Tu često zakaže rani razvoj.

Razvojne aktivnosti u ovom uzrastu zahtijevaju angažovano vizuelno-aktivno razmišljanje, u kojem dijete vidi, dodiruje i manipuliše predmetima – to je njihov trenutni kognitivni proces. Tokom ove vrste igre, dijete kuca, kotrlja, pritiska, zvecka i tako dalje. Kao rezultat toga, razumije glagole i govori u frazama. Njihovi kognitivni procesi, pamćenje i pažnja razvijaju dobrovoljnost. Predmet učenja je okruženje, a raznolikost ovog razvojnog okruženja je ključna za uspjeh. Ako ovo okruženje uključuje šuškanje, "dešifrovanje" slova odnosno simbola azbuke, to je normalan rani razvoj, prilagođen uzrastu. Ali, to se ne odnosi na čitanje niti da bi dijete u ovom uzrastu trebalo da uči da čita, objašnjava dječji psiholog Ljudmila Lopina.

Period 3-4 godine

Do 3-4 godine, vizuelno-aktivno razmišljanje će ustupiti mjesto vizuelno-figurativnom mišljenju. Pridjevi će početi da se pojavljuju u govoru. Manipulisanje predmetima će ustupiti mjesto složenijim radnjama - konstrukciji, vajanju, crtanju i stvaranju slika. Slova se mogu bojiti i vajati.

Nevoljno pamćenje će se nastaviti razvijati. Ali, ovdje nije riječ samo o čitanju. Do 4-5 godina, razvija se aktivni govor, i dijete uči da izražava svoje misli. Dobrovoljno tj. "namjerno" pamćenje će početi da se razvija kroz igru. Ali posebno kroz igru! Ovo je važno, jer je igra primarna aktivnost. Zamjena igre klasičnim učenjem je loša ideja. Pored raznih eksperimenata, u proces učenja se dodaju i priče odraslih.

Period 5-6 godina

Do 5-6 godina, djetetovo razmišljanje je već figurativno i šematsko, pamćenje je usmjereno ka cilju, govor je dobro razvijen, vidici široki, a kognitivno interesovanje se produbljuje. Čini se da su već zreli za čitanje, zar ne? I ovo je zaista najuspješnije vrijeme za početak učenja čitanja.

Period od 7 godina

Do 7 godina počinju da se formiraju elementi logičkog razmišljanja zasnovani na vizuelno-figurativnom razmišljanju, a zatim će spajanje slogova postati još lakše.

Rani razvoj nije ubrzani razvoj, kako se danas obično shvata. Rani razvoj znači olakšavanje razvoja mišljenja u svakoj fazi ranog djetinjstva, stvaranje podsticajnog okruženja, a onda će to donijeti plodove.

Dječja psihološkinja objašnjava da napredni razvoj tj. kada roditelji "unaprijed" ili prerano uče dijete nečemu, dijete to zapamti, ali je preskočilo prethodne faze učenja. Takva djeca mogu ili biti uspješna u prvim razredima škole, ali zatim naglo "pasti", ili im je veoma teško da savladaju gradivo jer im je voljno pamćenje slabo i teško im je sve da zapamte. Ili, obrnuto, mogu da umiju da čitaju, ali ne uspijevaju u tome jer se igraju na času. Na kraju krajeva, odrasli su u nekom momentu "preuzeli" njihov razvoj, zamjenjujući igru učenjem, a sada djeca nadoknađuju nedostatak igre.

