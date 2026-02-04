Naučite dijete da se izbori za sebe: Ovih 5 fraza će mu pomoći da se snađe i odbrani u mnogim situacijama

Psiholog otkriva 5 fraza koje roditelji treba da nauče djecu, kako bi mališani umjeli bolje da se zauzmu za sebe u različitim situacijama.

Izvor: Shutterstock/Yuriy Golub

Činjenica je da roditelji ne mogu uvijek da budu uz djecu kako bi ih "odbranili" u nekim situacijama sa vršnjacima.

Psiholog tvrdi da određene fraze mogu da pomoći da nauče da se bolje zauzimaju za sebe i svoje potrebe.

Jedan od najvećih izazova za roditelje je kada vide da se neko loše ponaša prema njihovom djetetu i istovremeno odluče kada će se umiješati, a kada je bolje da puste dijete da nauči da se samo zauzme za sebe i brani.

Dječija psihološkinja Džejmi Bloč ističe da djeca koja nemaju dovoljno samopouzdanja ili koja se pasivno ponašaju u društvenim situacijama mogu da budu podložnija vršnjačkom nasilju. Da bi im pomogli, roditelji mogu da nauče djecu nekoliko ključnih fraza koje će im omogućiti da se zauzmu za sebe na siguran način.

Psihološkinja Bloč preporučuje pet fraza koje djeca mogu da koriste u svakodnevnim situacijama, bilo da su na igralištu, u školi, u društvu...

Sada je moj red, daću ti kada ja završim. Ne volim da me zoveš tako. Zovi me imenom. Ti si odgovoran za svoje tijelo, a ja za svoje. Naći ću nekog drugog s kim ću da se igram. Pozvaću (ime odrasle osobe) da nam pomogne.

Bloč ističe da je ključno naučiti djecu da asertivnost ne znači sukob, već da im omogućava da izraze svoje potrebe i postave granice na zdrav i samopouzdan način. Osim toga, roditelji ne bi trebalo da očekuju da će djeca to sama naučiti, već je potrebno da im pruže podršku u razvijanju ovih vještina, prenosi Motherly.

Razvijanje asertivnosti pomaže djeci ne samo u socijalnim situacijama već i u izražavanju svojih misli i osjećanja. Taj proces zahtijeva vrijeme i strpljenje, a roditelji treba da podstiču djecu da ovu vještinu vježbaju kod kuće gdje mogu da postavljaju granice i osjećaju se sigurno da će ih roditelji saslušati i poštovati.

( miss7mama.24sata.hr/Yumama)