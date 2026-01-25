Neobična odluka u Austriji: Kraći raspust za djecu koja ne govore njihov jezik, biće i kazni

Živite u Austriji, a djeca vam ne govore najbolje njemački? To bi mogao da bude problem.

Austrijske vlasti planiraju da skrate školske raspuste za učenike koji ne govore dobro njemački jezik, odlučio je austrijski parlament.

"Njemački je ključ napretka u obrazovanju, a njemački je ključ uspješnog života u Austriji", rekao je parlamentu ministar prosvjete Kristof Viderker.

Novi zakon predviđa da će učenici sa problemima sa njemačkim jezikom morati da pohađaju intenzivne časove njemačkog jezika dvije nedjelje prije kraja ljetnjeg raspusta, koji u Austriji traje devet nedjelja.

Predviđene su kazne za roditelje koji se ne pridržavaju ove obaveze.

48.000 mlađih od 15 godina ne govori dobro njemački

Prema podacima austrijskog Ministarstva prosvete, 48.000 učenika mlađih od 15 godina u Austriji trenutno ne govori dovoljno dobro njemački da bi pratili nastavu. Samo u Beču, broj učenika koji ne govore njemački procjenjuje se na jednu petinu. Najveći broj ovih učenika su sirijske izbjeglice.

Novouvedena mjera je deo integracione politike koalicione vlade koju čine Austrijska narodna stranka (ÖVP), Austrijska socijaldemokratska stranka (SPÖ) i stranka NEOS.

