"Želimo da pobijedimo Srbiju po svaku cijenu": Austrijanci se naoštrili pred meč "biti ili ne biti"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Selektor i igrači Austrije iznijeli su očekivanja pred ključni meč na Evropskom prvenstvu.

Iker Romero o utakmici Austrije i Srbije Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukometna reprezentacija Srbije igra protiv Austrije u odlučujućem meču koji vodi u drugu fazu Evropskog prvenstva. Selektor Iker Romero je svjestan da će njegova ekipa morati da pokaže mnogo više nego u dosadašnjem dijelu šampionata ukoliko želi da osvoji prve bodove u grupi.

Srbija ima učinak od poraza i pobjede i na krilima senzacionalnog podviga protiv Njemačke dočekuje naredni izazov vrijedan plasmana u narednu rundu.

"Srbija je veoma dobar tim. To su pokazali protiv Njemačke. To takođe potvrđuje koliko je ova grupa teška", rekao je selektor Austrije Iker Romero.

Španac je prije početka EP govorio o sličnostima između dvije reprezentacije, a ukoliko žele da "zakuvaju" situaciju u grupi moraće totalno da promijene pristup.

"Da bismo dobili ovu utakmicu, moramo od sada pa do kraja meča dati sve od sebe. Treba nam malo više konstantnosti i želim da vidim da ispravljamo slabosti u odbrani iz meča protiv Španije i da to protiv Srbije uradimo bolje. Ono što se sada može desiti u ovoj grupi nije isključivo u našim rukama. Razmišljam samo o tome da odigramo našu najbolju utakmicu".

Izvor: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentativac Austrije Lukas Hutček motivisan je time što još uvijek imaju matematičku šansu za prolaz.

"Svi smo beskrajno motivisani i želimo konačno da odigramo dobru utakmicu. Posljednjih nedjelja nismo uspjeli da odigramo takav vrhunski meč. Svi imamo osjećaj da je polako vrijeme za to i nadamo se da će se to desiti", rekao je i dodao:

"Činjenica da je protiv Srbije, čisto matematički, ipak moguće postići više, dala je timu dodatnu energiju. Ako postoji tračak nade, to daje mnogo snage, ali prvo moramo da gledamo sebe. Želimo sutra po svaku cijenu da uzmemo prve bodove, želimo pobjedu. Nema nikakvih kalkulacija u glavi. Moramo se fokusirati na naših 60 minuta, ovo je ipak Evropsko prvenstvo i privilegija je biti ovdje. Tako moramo i pristupiti utakmici", kaže Hutček.

Lukas Herburger se pribojava svog klupskog kolege iz Berlina, koji je doslovno briljirao protiv Nijemaca. "Tu moramo biti izuzetno oprezni. Protiv Španije smo već propustili mnogo prilika. Biće motivisani do srži. Izdržati to u prvim minutima biće ekstremno važno i neće biti lako. To će prije svega biti mentalna stvar. Moramo ući sa hiljadu posto. Trebaju nam bodovi. Ako izgubimo i ovu utakmicu, to nas dovodi u lošu situaciju što se tiče kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Potpuno bih ostavio po strani to da još uvijek možemo proći dalje i stavio pun fokus na pobedu protiv Srbije", zaključio je Austrijanac.

