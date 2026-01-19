logo
Srbija igra protiv Nemanje, Borisa, Janka i Nikole: Austrija na EP više priča srpski nego njemački jezik

Srbija igra protiv Nemanje, Borisa, Janka i Nikole: Austrija na EP više priča srpski nego njemački jezik

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Austrija napada Srbiju sa timom punim igrača i osoblja sa ovih prostora. Bandin kum, Zvezdin golman, sin najveće Austrijanke ikada i Boris iz Graca napadaju "orlove".

Reprezentacija Austrije puna Srba Izvor: Profimedia/Mario M. Koberg / imago sportfotodienst

Srbija od 18 časova igra meč sa Austrijom koji će biti odlučujući za prolazak u drugu fazu za oba tima. A u timu Austrije će Srbiju dočekati dva Srbina i nekoliko igrača sa poreklom sa ovih prostora.

Sjećamo se Ivice Vastića koji je jedno vrijeme bio najveća fudbalska uzdanica Austrije, Marko Arnautović je rekorder nacionalnog tima, a Rašid Mahalbašić lider u košarci, a sjećamo se i kako je Enis Murati preko Prištine i Subotice došao do toga da je lider 3x3 tima ove zemlje.

Ipak, teško da bilo gdje kao u rukometu igrači i treneri sa prostora bivše Jugoslavije igraju toliku ulogu kao u rukometu.

Dva Srbina u timu Austrije dočekuju Božić!

O tome nam je u svom intervjuu pričao Nemanja Beloš. Momak iz Mokrina koji je rukometno počeo da se razvija u Kaću zajedno sa svojim kumom i najboljim prijateljem Dejanom Milosavljevom već treće veliko prvenstvo igra za Austriju. Rezerva je Mikoli Biliku na mjestu lijevog beka, baš mjestu gdje Srbija muku muči i sada, a i godinama unazad.

Drugi Srbin u timu je nekadašnji trofejni golman Crvene zvezde Nikola Marinović. Rođeni Beograđaninje osvajao titule sa crveno-bijelima 1997. i 1998. godine, zatim igrao za Lovčen godinu dana, pa godinama u Njemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. Branio je za Austriju na tri velika takmičenja, a sada je trener golmana.

I to nije sve...

Izvor: Profimedia/Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Desni bek Šartra Boris Živković je rođen u Bregencu, ali je jasno da ima korijene odavde. Trenutno je u Francuskoj, a igrao je i Bundesligu svojevremeno. Na desnom beku je i Baranin Janko Božović koji je jedan od najiskusnijih u ovom timu, a čija je majka Stanka bila legendarna rukometašica Budućnosti. Ona je još devedesetih počela da igra za Austriju, a sin je nastavio tu tradiciju. Mama je završila sa 220 nastupa i 910 golova u timu Austrije, teško da će je iko nadmašiti. Sa Hipom iz malenog austrijskog Marija Encedorfa osvojila je sedam Liga šampiona od 1989. do 2000. godine.

